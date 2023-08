Il est souvent tentant de rechercher des solutions radicales pour faire face aux problèmes qui affectent nos sociétés. Cependant, en tant que citoyens conscients, nous devrions nous rappeler que la stabilité et la prospérité durables ne peuvent être atteintes que par une gouvernance responsable et démocratique. La mauvaise gouvernance peut certes présenter des défis, mais opter pour cette voie vaut mieux que de s’en remettre au chaos créé par les coups d’État.

Une gouvernance imparfaite peut sembler frustrante, car elle peut entraîner des inégalités, des dysfonctionnements administratifs et des décisions politiques discutables. Cependant, elle conserve l’intégrité des institutions et la continuité du processus démocratique. Cette stabilité relative offre aux citoyens un espace pour s’exprimer, s’organiser et engager un dialogue constructif pour faire progresser leur société.

D’un autre côté, les coups d’État sont des événements chaotiques qui perturbent violemment l’ordre établi. Ils créent des ruptures brutales dans les institutions et peuvent engendrer des cycles de violence difficilement contrôlables. Les coups d’État sont souvent associés à des violations des droits de l’homme, des arrestations arbitraires et une répression de la liberté d’expression. Ils peuvent également engendrer des crises économiques, avec des répercussions négatives sur le bien-être de la population.

En privilégiant la voie de la gouvernance responsable, nous optons pour une approche équilibrée et réfléchie pour résoudre les problèmes qui se posent à notre nation. Cela nécessite un engagement collectif pour renforcer les institutions démocratiques, lutter contre la corruption et garantir la responsabilité des dirigeants. En encourageant la transparence et la participation citoyenne, nous pouvons construire un avenir meilleur pour tous.

Alors, plutôt que de se tourner vers des alternatives tumultueuses, nous devons insister sur l’importance de la gouvernance responsable pour le bien-être à long terme de notre société. Faisons preuve de patience et de persévérance pour construire une nation solide, basée sur les valeurs démocratiques et l’équité sociale.

