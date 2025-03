Le ministère de l’Entrepreneuriat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle a organisé, le 20 mars dernier, à la Direction générale du Fonds d’appui à la formation professionnelle (Fafpa), une cérémonie de rupture collective de jeûne. Une occasion mise à profit par Mme Oumou Sall Seck pour établir un cadre d’échanges avec une vingtaine de jeunes entrepreneurs.

Dans son mot de bienvenue, la ministre de l’Entrepreneuriat, de l’Emploi et de la Formation professionnelle a fait part de sa grande joie de recevoir ce beau monde. Selon Mme Oumou Sall Seck, le mois bénis de Ramadan est un mois de spiritualité, de partage et de solidarité. Elle tenait à réunir ces jeunes entrepreneurs qui continue de bâtir un Mali plus fort, plus compétitif, plus prospère et plus juste. «Le Ramadan nous enseigne la patience et la bienveillance et nous rappelle aussi notre responsabilité envers les autres, notamment les plus vulnérables. C’est cet esprit de solidarité qui doit guider notre engagement pour l’entrepreneuriat, l’emploi et la formation professionnelle. Ensemble, nous avons la mission de donner aux jeunes maliens les moyens de réaliser leurs ambitions et de contribuer activement au développement de notre pays. Aujourd’hui, à travers cette rencontre, nous voulons non seulement partager un repas, mais aussi renforcer nos liens, échanger sur nos défis, et réfléchir aux meilleures solutions pour avancer ensemble. Je suis convaincue que c’est dans l’union et la concertation que nous trouverons les réponses aux attentes de notre jeunesse… »

Moussa Hubert Ouologuem, porte- parole des jeunes entrepreneurs, a félicité la ministre pour sa nomination. «La création d’un département en charge de l’entrepreneuriat national il y a quelques années était un souffle d’espoir pour nous». Mais, a-t-il regretté, «nos espoirs n’ont pas été comblés. Nous espérons que les lignes vont pouvoir bouger».

Moussa Hubert Ouologuem a fait le constat que la continuité de l’Etat n’est pas une réalité. Après chaque changement, on reprend à zéro, a-t-il souligné. « Nous espérons, Mme la ministre que les projets en cours vont continuer », a-t-il souhaité en citant le plan stratégique de l’entrepreneuriat national. Il a invité la ministre à alléger les lourdeurs administratives au niveau de son département. Il dit espérer sur la disponibilité de la ministre Oumou Sall Seck. « Nous serons disponibles pour mettre notre expertise à votre disposition pour vous accompagner ».

De l’avis de Moussa Hubert Oueloguem, la nomination de Mme Aissata Diakité comme chargée de mission montre le dynamisme de Mme Ministre à rapprocher les uns des autres pour aller de l’avant.

Au nom des entrepreneurs issus de la diaspora, Mme Diallo Néné Kéita a souligné que les entrepreneurs ont énormément d’attentes vis-à-vis du département. « Notre écosystème a énormément de potentiels mais il manque encore des outils, des ressources pour pouvoir se développer. Aujourd’hui, vous le savez tous que nous sommes dans une période assez charnière et très complexe au Mali. Les entreprises et les entrepreneurs sont en difficulté…..On a beaucoup d’idées, de recommandations dans l’écosystème. On espère être entendus. On est persuadé qu’on le saura avec vous. Aujourd’hui, notre écosystème a besoin d’être structuré, de financement ».

Mme Alimatou Cissé a pris la parole au nom du monde des finances et des assurances. Elle l’a appelé à se rapprocher des cabinets de courtage pour les conseils.

Selon Mme Touré Anima Abou Salleh, Directrice de Sahel Infusion, c’est une grande première d’inviter tous les acteurs de l’entrepreneuriat autour de cette rupture. Elle a laissé entendre que les transformatrices de l’agro-alimentaire traversent actuellement de grandes difficultés. Cette initiative du ministère en charge de l’entrepreneuriat constitue une lueur d’espoir, a-t-elle déclaré tout en appelant à la consommation des produits locaux.

Mme Aicha Doucouré Haïdara, Directrice générale de Sky Mali, a fait part de son immense plaisir de prendre la parole. Issue de la diaspora, l’unique femme à diriger une compagnie aérienne dans la sous-région, déclare avoir été confrontée à des défis au cours de sa jeune carrière. Ces défis ont été des opportunités, a avoué Mme Aïcha Doucouré Haïdara. Cette cérémonie, dit-elle, permet de côtoyer le monde de l’entrepreneuriat. Elle a remercié la ministre Oumou Sall Seck.

Dans son mot de clôture, Mme Oumou Sall Seck a remercié tous ceux et toutes celles qui ont effectué le déplacement. «C’est juste un départ. On aura l’occasion d’organiser une rencontre plus large… nous sommes ouverts …Ensemble, changeons les choses pour un Mali prospère !»

C Doumbia

Commentaires via Facebook :