La salle de réunion du Conseil national de la société civile (Cnsc) a abrité le lancement du guide de poche sur la sécurité collaborative, le samedi 5 novembre 2022. Ledit lancement, présidé par le président du Conseil national de la société, Boureima Allaye Touré, a été financé par le Fonds d’appui aux moteurs du changement (Famoc).

La représentante de la coordinatrice du projet Force et Sécurité Intérieur (FSI) et Moi, Awa Coulibaly, a souligné que l’objectif majeure du projet FSI et Moi est de contribuer à une meilleure collaboration entre les différents acteurs de la sécurité. Pour elle, durant plus d’une année, le projet a mené des activités de sensibilisation entre forces de sécurité et population civile à Bamako et les communes environnantes, mais également à Ségou et à Sikasso. Le projet (FSI) et Moi a bénéficié de l’accompagnement salutaire du Fonds d’appui aux moteurs de changement. Elle a ajouté qu’ils ont contribué à expliquer les missions des différents acteurs de la sécurité afin de contribuer à asseoir une bonne collaboration entre eux.

À l’en croire, au cours des activités, les missions de la police, de la gendarmerie, de la protection civile, de la garde nationale ont été expliquées, de même que celles de la société civile qui sont les portes voix de la population. Elle estime que ce guide est le couronnement de plusieurs actions de réflexion en jetant les bases, axes et pistes de collaboration entre les différents acteurs. « Nous ne pourrions jamais oublier la mobilisation et l’accompagnement des autorités locales, en l’occurrence les autorités coutumières et traditionnelles (les chefferies). Nous osons espérer que ce guide de poche riche de directives et d’orientations saura être un outil précieux pour tout un chacun, afin de contribuer à asseoir les bases d’une collaboration fructueuse entre les différents acteurs de la sécurité, pour la stabilité et la paix au Mali», a-t-il déclaré

Pour sa part, le président du Conseil national de la société civile, Boureima Allaye Touré, soutiendra que ce guide de poche de la sécurité collaborative est une avancée majeure dans la sécurité publique dans la mesure où la sécurité n’est pas seulement l’affaire des hommes de sécurité. Selon lui, les citoyens doivent s’investir. Et pour cela, estime-t-il, ils doivent être formés, sensibilisés et mobilisés. « Pour ce faire, le meilleur outil que nous avons en tant que Conseil national de la société civile, c’est la mise en place, la dynamisation et la formation de nos comités de veille citoyenne (CV) qui sont plus proches des populations, qui sont dans les villages, dans les quartiers, au niveau de toutes les communes. Rien ne peut se faire dans l’insécurité. Si nous dormons tranquillement, c’est parce que les hommes de sécurité s’investissent. Donc, il faut que la population, les citoyens, tout le monde s’y mettent pour que cette sécurité soit une sécurité réelle », a-t-il martelé.

Rappelons que l’objectif recherché de ce lancement est de rendre public le guide de poche sur la sécurité collaborative. Cette étape permettra de présenter le contexte d’élaboration du présent document et de faire valoir la plus-value de ce document dans la promotion de la gestion concertée de sécurité. Il s’agit notamment d’élargir la compréhension sur l’approche police de proximité.

Abréhima GNISSAMA

