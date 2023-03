Session de formation des potentielles candidates aux élections : Le NDI renforce les capacités techniques et politiques de 290 femmes

Le National Democratic Institute (NDI), en collaboration avec le Réseau des Femmes Africaines Ministres et Parlementaires (REFAMP) et le Réseau des Jeunes Femmes leaders des Partis politiques et de la Société Civile (REJEFPO), a organisé, du 6 au 8 mars 2023, une session de formation à l’endroit des potentielles femmes candidates aux élections. L’objectif de cette session de formation est de renforcer les capacités techniques et politiques des femmes en lien avec leurs perspectives politiques.

Cette formation concerne les 292 femmes identifiées par les partis politiques en vue de leur participation, en tant que potentielles candidates, aux élections futures dans le district de Bamako. Ainsi, elles sont réparties entre les 6 sites de formation. Pour celle de la commune VI, elle s’est ténue au Centre Kadiatou Thiam.

Dans son discours d’ouverture, la représentante du RFAMP, Mme Alwata Ichata Sahi, a fait savoir que le NDI a toujours accompagné les femmes du Mali dans le cadre du renforcement de leurs capacités. Selon elle, les femmes font face a de nombreux obstacles quant à leur accession aux instances de pouvoir politique. A l’en croire, il s’agit en général d’obstacles liés aux manques d’informations, d’assurances et à un certain degré d’impréparation face aux défis de la vie politique. « Dans l’ensemble, les femmes sont isolées et exclues des rôles décisionnels. Ce qui les écarte encore davantage de la possibilité d’apporter les changements réels et significatifs », a déclaré Mme Alwata Ichata Sahi. Avant de souligner qu’il est bien établi que c’est seulement à ce niveau que les femmes peuvent impacter les politiques publiques en contribuant à une meilleure prise en compte de leur propre besoin et de ceux dans d’autres couches défavorisées. Par ailleurs, la présidente a fait savoir que le Réseau des Femmes Africaines, Ministres et Parlementaires qui est partie prenante du programme Emerge, initié par le NDI depuis 2018, a toujours bénéficié de son accompagnement pour aider au renforcement des capacités des femmes à travers des sessions de formation. Ainsi, elle a expliqué que c’est dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme que le réseau organise la présente session. Aux dires de l’ancienne ministre, cette session se déroulera sur 6 sites du 6 au 8 mars 2023 et qu’elle va également se poursuivre progressivement dans toutes les régions.

Ousmane Baba Dramé

