La Banque nationale de développement agricole BNDA, a décidé d’offrir au centre de santé communautaire de Sibiribougou, à Sébéninkoro en Commune IV du district un système photovoltaïque. La remise du chèque a eu lieu le mardi dernier et l’ensemble coûtera à la banque verte, près de 15 millions de francs CFA.

Les travaux d’installation d’un système photovoltaïque au Cscom de Siribougou ont démarré mardi dernier lors d’une cérémonie présidée par le Directeur général de la BNDA, Badara Aliou Coulibaly. Ces travaux financés à hauteur d’environ 15 millions doivent être exécutés dans un délai d’un mois. Ce système d’énergie solaire permettra une continuité des activités du centre afin d’assurer une meilleure prise en charge des malades.

Le Cscom de Sibiribougou en commune IV du district de Bamako, dispose de 34 agents de santé dont 14 payés sur fonds Asaco, d’une unité de consultation et de soins curatifs, une unité de dispensation des médicaments anti- tuberculose, un laboratoire moyennement équipé, un dépôt de vente de médicaments permettant de servir 80% des ordonnances prescrites, une maternité construite sur fonds propre et inaugurée en février 2018…

Courant l’année 2024, selon le directeur technique Dr Konaté Oumar, le Cscom a enregistré 32 075 consultations, 2 615 de consultations prénatales, 1 533 accouchements normaux, 606 cas de grossesses à risques. 2 191 femmes ont bénéficié la planification familiale, 4 545 enfants ont reçu la vaccination contre la tuberculose et 5 523 enfants, la vaccination contre la rougeole et la fièvre jaune. Ces résultats sont obtenus non seulement grâce à l’entente et au respect mutuel mais aussi et surtout à un agencement des priorités par le personnel et l’Asaco en mettant l’intérêt commun devant les ambitions personnelles, a-t-il précisé.

Issa Keïta, membre du conseil d’administration du centre et de l’Asaco a signalé qu’ils avaient acheté deux groupes électrogènes avec les coupures, cela leur revenait à 600 mille francs CFA son alimentation mensuelle en carburant. « Nous ne pouvons pas continuer cette fourniture dans les conditions et estimer les dégâts s’il n’y a pas d’électricité c’est encore compliqué. Nous nous sommes donc posés afin de réfléchir sur comment trouver une solution à ce problème. C’est ainsi que nous avons élaboré un projet qui énumère tous nos problèmes et la BNDA a réagi positivement à notre requête d’énergie solaire. »

Le Dr Konaté, quant à lui, a aussi profité de la cérémonie pour adresser de remerciements à la BNDA.

Le directeur général de la BNDA, monsieur Badara Aliou Coulibaly, dans son intervention a signalé que cette action s’inscrit dans la politique de la responsabilité sociétale de l’entreprise de la BNDA.

« Nous avons accepté favorablement de soutenir le CSCom en finançant cette installation d’énergie solaire d’une puissance de stockage de 45kw/h. Nous espérons qu’elle aidera à poursuivre les travaux et réduire les charges du centre », a exprimé le DG de la BNDA.

Le représentant du maire qui fait office également de président de la commission santé de la maire a mis l’accent sur le poids que cette installation va ôter au Cscom de Sibiribougou. Il a remercié non seulement la BNDA mais aussi les agents du Cscom et espère que cela va contribuer à la continuité de l’engagement dont fait preuve cette structure de santé dans l’amélioration du cadre de vie communautaire pour un développement durable car ce projet est bénéfique à toute la population de Sibiribougou.

Aminata Agaly Yattara

