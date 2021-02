Le jeudi 25 février 2021 le président du CNPM Diadié dit Amadou Sankaré accompagné des membres de son bureau, a été reçu par le (Csdm-Mali) conduit par son président Chérif Mohamed Haïdara.

–maliweb.net – Donner plus de visibilité aux actions de la diaspora, les encourager sur ce qu’ils font et mettre en synergie leurs actions pour le développement du pays à travers le secteur privé étaient au cœur de la rencontre Csdm et le CNPM.

Au cours des échanges, les deux parties ont évoqué, l’importance, le rôle et l’apport que représente la diaspora pour le développement du secteur privé et celui du pays en général. Pour eux, elle représente un maillon important de la chaîne de développement du pays et compte environ 6 millions de populations actives et constituent une grande valeur ajoutée au Mali. Pour le président du CNPM, il était important pour son bureau et lui d’échanger avec le CSDM.

À la sortie des échanges les deux parties sont convenues sur une convention de collaboration entre la diaspora et le CNPM. Il faut retenir que, cette convention annonce des formations en vue de mettre à disposition des ressources humaines compétentes, mais aussi il a été question de mobiliser des fonds pour la création d’une banque malienne de la diaspora dans le but de répondre aux besoins des maliens et faciliter l’investissement dans le pays.

Ne tarissant pas d’éloges sur les qualités et le grand sens entrepreneurial du président du CNPM, Monsieur Haïdara a vivement remercié Dadié dit Amadou Sankaré pour cette visite. Qui selon lui a été très fructueuse, avant d’ajouter qu’il demeure convainquant qu’avec la grande expérience du président Sankaré et son dynamisme qu’un nouveau souffle sera donné au développement du Mali à travers le secteur privé.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

