Société : Des équipements et des vivres pour la population de Badialan I

Dans le cadre de la lutte contre la Coronavirus, le gouvernement du Mali a effectué une remise importante de dons dans la Commune III au Badialan I.

Un don composé de 8 tonnes de riz et de 13 tonnes de farine de maïs reparties entre la population du Badialan 1 par le gouvernement. Ce don vise à aider et à supporter les effets socioéconomiques engendrés par la Covid-19. Chaque bénéficiaire a reçu 30 Kg de riz et 25 Kg de farine de maïs.

Pour Issiaka Diakité, bénéficiaire, ce don est un geste de solidarité de la part du gouvernement. Pour M. Modibo Djiré, chef de quartier du Badialan 1 et coordinateur des chefs de quartiers de la Commune III, ce geste du gouvernement est salutaire et la répartition se fera comme indiquée par le critère du gouvernement. “Compte tenu des critères exigés par l’État, nous avons recensé 267 ménages qui bénéficieront de cette aide”, explique le chef du quartier.

Pour les femmes bénéficiaires, la répartition a été faite selon les critères et toutes les familles ont été concertées et recensées plusieurs jours avant la réception des vivres.

Cette opération de distribution alimentaire gratuite, rentre dans le cadre d’une campagne d’aide alimentaire lancée par le Premier ministre Dr. Boubou Cissé, le 9 mai 2020 à l’Opam. La campagne consiste à distribuer 14 000 tonnes de vivres au le Mali, dont 10 000 tonnes pour le district de Bamako et ses environs et 4 000 tonnes pour la région de Kayes. Les bénéficiaires seront répartis entre les ménages vulnérables répertoriées par la DRDSES, les malades du Covid-19 et leurs contacts répertoriés par le ministère de la Santé et des Affaires sociales.

Hamady Sow

Commentaires via Facebook :