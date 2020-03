Le moins que l’on puisse dire que le ridicule ne tue plus le malien. Suite à sa prise de parole au cours du meeting de soutien aux déguerpis de Tabakoro, le prêcheur Bandiougou Doumbia se livra à des malédictions fortuites contre le président de la République. C’est suite à cela que le juge l’inculpa pour apologie du terrorisme en affirmant haut et fort son soutien à Iyad Ag Agaly et Amadou Kouffa, le 19 février dernier.

Et depuis lors, les langues délient sur le cas de Bandiougou Doumbia jusqu’à tel point que les membres du Haut Conseil Islamique du Mali (HCIM) ont jugé que ses propos sont indignes surtout venant d’un prêcheur. Car selon eux ses propos sont mal placés et ont blessé les plus hautes autorités de ce pays. Pour cela, ils ont présenté des excuses à tous au cours d’une conférence de presse.

De la maison d’arrêt de correction de Bamako coura, où certains membres du HCIM lui ont rendu visite et échangé avec lui. Il nous revient qu’il a reconnu son tort, qu’il n’avait pas mesuré toute la portée de ses propos. Au cours de leurs échanges, Bandiougou aurait dit ceci à ses hôtes : « J’organiserai un grand prêche au sein de la prison sous le haut parrainage de Bakary Togola avant ma libération. Ce prêche est pour tous les détenus car ici on y rencontre toutes sortes d’individus de la petite classe à la grande classe sociale. Ce prêche sera débattu sur le thème : l’être l’humain et le droit chemin dans la société… »

Selon notre interlocuteur, Bandiougou compte organiser ce prêche avant sa libération de la prison si on lui accordait l’autorisation car selon lui son prêche pourrait impacter sur certains détenus sur leur devenir après leur libération. Pour le choix du parrain Bakary Togola, il nous revient que les deux célèbres détenus passent la journée ensemble à causer de la vie ici-bas. Car selon notre interlocuteur, la prison est le lieu idéal de méditer, de se réconforter et de regretter tous ces actes malsains pour redevenir un nouveau citoyen dans la société. Et Bakary Togola et Bandiougou Doumbia passent leurs temps à faire des zikrs quand ils ne reçoivent pas des visiteurs…

Bokoum Abdoul Momini/Maliweb.net

