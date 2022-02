Le soutien à la transition pour mettre le Mali sur les rails de l’indépendance totale, de la sécurité, de l’unité, de la cohésion d’antan, ne faiblit pas. Le dimanche, 20 février 2022, sur le Terrain Souleymane du Quartier Mali, des jeunes maliens déterminés à accompagner les autorités de la transition, ont lancé officiellement le Mouvement DiamanaNieta (MDN-le Mali en avance). Le coordinateur général du MDN, Mamadou Traoré, et ses militants, ont jeté leur dévolu sur l’honorable Aly Koné, membre du Conseil national de la transition (CNT). Pour rehausser l’éclat des activités du lancement, Aly Koné s’est fait accompagné par trois autres membres du CNT. Il s’agit de Mme Djenebou Diarra, Dina Dolo, Fatoumata Dembélé. Le chef de quartier du Quartier Mali, HabibouCissé, et autres personnalités de marque comme le président du PACP, Yeah Samaké; BouramaMaïga, président des commerçants détaillants du Mali ; Bouboula de la radio FR3, ont pris part au lancement. L’union sacrée des Maliens autour des autorités de la transition sans considération de race, d’ethnie, de religion, sans appartenance politique, de regroupements, d’associations, a été fortement souhaitée par les différents intervenants, pour sauver le Mali.

Le coordinateur du MDN-le Mali en avance, Mamadou Traoré, a justifié les raisons de la création du MDN et les objectifs qu’il vise. «Nous avons créé le MDN pour le Mali. Nous vous avons fait appel aujourd’hui pour le Mali. Cela passe par le soutien des autorités actuelles à la tête du pays. Qu’il s’agisse du président de la transition, du gouvernement, du CNT, des institutions actuelles, etc. Nous sommes pour la transition, mais pour lui dire aussi les vérités quand elle dérape. Voilà pourquoi nous avons initié ce mouvement», a fait savoir Mamadou Traoré. Selon Mamadou Traoré, pour que la transition réussisse, le MDN demande qu’elle assure la sécurité des Maliens et de leurs biens ; d’assurer la sécurité alimentaire; d’assurer la souveraineté monétaire du pays pour être maître de soi-même ; de faire en sorte que nos langues nationales soient valorisées. «Nous voudrions que le CNT prenne des lois pour réaliser tous ces vœux», a souhaité le premier responsable du MDN, Mamadou Traoré.

Le parrain de l’évènement, Aly Koné, et ses consœurs membres du CNT, ont tous salué l’initiative d’une telle activité pour notre pays, le Mali, qui traverse actuellement une période décisive de son histoire. «La transition, sur ordre du peuple malien, est en train de rendre au Mali son honneur, sa fierté, sa dignité, sa souveraineté totale, son intégrité territoriale. Lancer un tel mouvement de soutien pour la soutenir plus, est la bienvenue et réconfortant pour les hommes et les femmes qui la mènent », s’est réjoui Aly Koné.

Honorable Djenebou Diarra a souhaité que le MDN soit, en plus de la Commune où il est déjà implanté, élargi sur toute l’étendue du territoire national et aussi au niveau de la diaspora malienne pour défendre notre objectif commun qui est le soutien indéfectible à toutes les autorités de la transition sans exception. Pour terminer, Djenebou Diarra a déclaré : «Merci au peuple du Mali pour toutes les manifestations historiques dans tous les coins et recoins du Mali et dans tous les pays du monde, pour soutenir les autorités maliennes. Merci aussi à tous les citoyens du monde qui ont accompagné le peuple malien dans ces manifestations pour combattre ensemble le mensonge, l’injustice, la corruption et le néo-colonialisme… dans ce monde du 21ème siècle. Ces actes de soutien montrent l’aspiration aux aspirations profondes du peuple malien de vivre dans un Mali de paix et de prospérité. Cette paix et cette prospérité tant espérées, ce développement socio-économique tant demandé par tous ne seront jamais une réalité sans que chacun de nous ne mette la main à la pâte.» Pour cela, ajoute-t-elle, nous devons consacrer le temps imparti à la recherche de solutions pour accompagner incontestablement cette transition. « Des possibilités infinies nous sont offertes pour développer nos quartiers, nos communes, nos cercles et nos régions. Chacun de nous a le devoir d’apporter sa pierre, d’apporter sa brique pour l’édifice de notre Mali Kura. C’est à cela que nous devons nous atteler maintenant », a préconisé honorable Djenebou Diarra.

Le chef de quartier du Quartier Mali, HabibouCissé, Yeah Samaké, Boubou Lah, ont aussi assuré les militants du MDN de leur accompagnement pour la réussite de la transition. Car, disent-ils, il s’agit du Mali, et pour le Mali, rien n’est de trop.

Hadama B. FOFANA

