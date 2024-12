Soutien aux victimes des inondations au Mali : La compagnie Corsair apporte un don 22 millions de FCFA

La compagnie aérienne Corsair a exprimé son empathie aux victimes des dernières inondations survenues au Mali à travers une importante donation d’une valeur de 22 millions de CFA. La cérémonie de remise s’est déroulée le jeudi 5 décembre 2024 au Palais de Sports de Bamako.

Ce geste de solidarité effectué par la compagnie Corsair, a été mené en collaboration avec le ministère de la Santé et du Développement Social. Qui a permis d’identifier et prioriser les besoins. Elles sont 200 familles touchées par la catastrophe à bénéficier de cette donation composée de 50kg de riz, 50 kg de sucre, 20 cartons de pâtes alimentaires, 10 litres d’huile et 36 savons pour chacune des 200 familles pour un coût total estimé à 22 millions de FCFA.

Le représentant de la compagnie Corsair au Mali, Oumar Kouyaté, a souligné l’attachement de la compagnie à la communauté malienne en rappelant le contenu des lots remis aux victimes, fruit d’une collaboration étroite avec les autorités.

Quant au Directeur des ventes France et Europe de la compagnie de Corsair International, Gilles Marigliano, il a fait savoir l’engagement de la compagnie en faveur du développement social et économique du Mali.

Le représentant du Gouverneur, Mamadou Traoré à l’instar du Conseiller Technique du ministère de la Santé et du Développement Social, Abdoulaye Maïga, a largement apprécié le geste, et remercié Corsair pour cette solidarité agissante. Qui selon M. Traoré transcende la frontière et apporte de l’espoir et du réconfort chez les bénéficiaires.

Pour Abdoulaye Maïga, elle exprime l’engagement de la compagnie pour le capital humain. Il a ensuite invité d’autres compagnies à dupliquer ce geste de la compagnie Corsair.

Khadydiatou SANOGO /maliweb.net

