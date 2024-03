Afin de récompenser ses fidèles clients pendant le mois de Ramadan, Moov Africa Malitel organise une grande tombola du 11 mars au 07 avril 2024. Le jeudi 29 mars 2024 des gagnants ont reçu leurs cadeaux en faveur d’une cérémonie tenue au siège de ladite société sis à l’ACI 2000.

La participation à cette tombola est soumise à l’achat d’un forfait Damou forfait Moov Flex à travers l’application My Moov.

La présente remise a concerné 10 gagnants qui avaient effectué des achats de forfaits via Damou ou Moov Flex à l’application My Moov.

Parmi eux cinq ont reçu des enveloppes de 100 000FCFA, et les cinq autres un panier ramadan chacun. Quant au super gagnant du tirage, il a reçu un dépôt de 300 000FCFA sur son compte moov money.

La responsable du service marketing et communication chez Moov Malitel, Sisssoko Alima Traoré a félicité les heureux gagnants tout en invitant d’autres clients à profiter des offres.

A noter que l’application My Moov est gratuite et permet de gérer en toute simplicité son compte mobile depuis son Smartphone ou tablette. Téléchargeable depuis le Play store et Appl strore, l’application offre beaucoup de facilités selon la présentation faite d’elle. Il s’agit notamment des possibilités de souscription aux forfaits, permet le paiement des factures ; paiement marchand Sani de Moov Money etc.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

