Incroyable mais vrai ! En une année et demi, le Mali perd trois présidents de la République sous la transition du colonel Assimi Goita. En tout cas les maliens s’interrogent ce phénomène à travers lequel la transition militaire a enterré déjà trois de ses prédécesseurs, ATT, Moussa Traoré, aujourd’hui IBK, demain a qui le tour ? en tout cas cette transition a été très meurtrière pour les anciens présidents de la république et même les présidentiables comme cela fut le cas de l’honnorable Soumaila Cissé mort en janvier 2021.

Le Mali en Deuil, l’ex Président de la République IBK est décédé hier matin à son domicile !

En intervalle de deux ans le Mali vient de perdre trois de ses anciens présidents de la République. Apres le général Moussa Traoré décédé le mardi 15 septembre 2020 à Bamako, le général Amadou Toumani Touré dit ATT mort le mardi 10 novembre 2020 en Turquie, hier dimanche 16 janvier 2022, El hadj Ibrahim Boubacar Keïta est décédé à son domicile à Sébénicoro des suites d’une longue maladie. Renversé le 18 aout 2020 par le groupe des colonels à l’issues des contestions post électorales, IBK recevait des soins périodiques à Abu Dhabi, aux Emirats Arabes Unis où il était médicalement suivi. Depuis sa chute ou sa démission forcée, le Mandé Massa s’était retranché dans sa résidence privée de Sébénicoro ou il vivait dans l’isolement total, car refusait de recevoir tous les visiteurs et s’était mis en écart de la vie publique et politique. Cet isolement a été accentué avec l’exil forcé de ses fils Bouba et Karim Keita dont ce dernier est activement recherché par la justice malienne dans le cadre du dossier de disparation de notre confrère Bourama Touré du journal Sphinx. Séparé de ses enfants, l’ancien président IBK qui a dirigé le Mali du 4 septembre 2013 au 18 aout 2020, vivait avec sa femme Aminata Maiga dans sa villa familiale à Sébénicoro. Rongé par le chagrin et le remord, car trahi par son bras armé ou l’anti chambre de son pouvoir, le général Moussa Diawara (aujourd’hui en prison), et en rupture totale avec ses camarades de lutte et sa formation politique qui est le Rassemblement Pour le Mali (RPM), IBK s’est éteint dans la solitude, ce dimanche 16 janvier 2022 à l’âge de 77 ans. Dés l’annonce de sa disparition les internautes ont manifesté leur compassion à sa famille et au peuple malien, le pays était sous le choc car sous embargo de la Cedeao depuis une semaine et en plein dans la reconquête de son territoire perdu et de sa souveraineté bafouée.

« Vas en paix cher ainé et fidèle compagnon, je n’ai pas de mots pour exprimer ma douleur. » Très effondré, a dit Dr Bokary Tréta, président du parti d’IBK.

Cette transition ‘’mange’’ t – elle les anciens présidents ? S’interrogent les maliens.

Qui était IBK ?

Ibrahim Boubacar Keïta dit IBK est né le 29 janvier 1945 à Koutiala et mort le 16 janvier 2022 à Bamako. Il fut le président fondateur du RPM et a été élu président de la République du 4 septembre 2013 au 18 août 2020 ou perdra le pouvoir à l’issu d’un putsch militaire dirigé par la ville garnison de Kati.

Il occupa les fonctions de Premier ministre de 1994 à 2000 et de président de l’Assemblée nationale de 2002 à 2007.

Élu à la présidence de la République du pays en 2013, il est réélu en 2018. Lors du coup d’État de 2020, dans un contexte d’un mouvement populaire, il est arrêté par une garnison de militaires, avec le Premier ministre, Boubou Cissé, et plusieurs hauts responsables politiques ; dans la foulée, il renonce au pouvoir sous la pression de l’armée.

Boniface Dembélé

