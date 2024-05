Il existe une vie après le pouvoir. L’ancien président de la Transition de septembre 2020 à mai 2021, Bah N’Daw, vient d’en administrer la preuve : en attachant la corde au cou de son ancienne ministre de la Santé et du Développement social, Dr. Fanta Siby. Le mariage religieux a été célébré dans la plus grande discrétion.

Le colonel-major à la retraite Bah N’Daw, ci-devant président de la Transition, vient de convoler en justes noces avec Dr. Fanta Siby, ministre de la Santé et du Développement social sous le gouvernement Moctar Ouane I. Si l’info n’est connue que par quelques proches des tourtereaux, l’union des deux personnalités a été scellée dans les règles de l’art. Les époux se sont dit oui pour le meilleur et pour le pire devant Dieu et des intimes triés sur le volet.

Il convient de mentionner que les nouveaux époux ne se connaissaient pas avant la chute du régime de feu le président Ibrahim Boubacar Kéita, le 18 août 2020, précise un des proches du couple. Et la première fois où les regards de l’ancien chef de l’Etat et de l’ex-ministre se sont croisés a eu lieu probablement lors du conseil des ministres inaugural du premier gouvernement de la Transition. Si nul ne peut parler de coup de foudre, on pourrait alors conjecturer que les nouveaux époux ont réellement commencé à s’apprécier autour de la table du gouvernement.

Toujours est-il qu’ils sont désormais époux et épouse. Ils se sont certainement promis fidélité et amour dans le bonheur comme dans le malheur.

Le colonel-major (ER), Bah N’Daw, et le docteur en médecine Fanta Siby administrent en conséquence la preuve qu’il y a bel et bien une vie normale après le pouvoir.

Né le 23 août 1950 à San, Bah N’Daw a dirigé la Transition de septembre 2020 à mai 2021. Cet officier supérieur de l’armée de l’air fut également ministre de la Défense et des Anciens combattants du gouvernement de Moussa Mara de 2014 à 2015. C’est en 1973 qu’il a rejoint l’armée de l’air après avoir été formé en Union soviétique comme pilote d’hélicoptère. Il est diplômé de la 7e promotion de l’Ecole militaire interarmes (Emia) de Koulikoro de 1976 à 1978.

Par la suite, Bah N’Daw est devenu aide de camp du général Moussa Traoré pendant plusieurs années avant de quitter son poste en 1990 suite à un désaccord avec son patron. Ancien chef d’Etat-major de l’armée de l’air, Bah N’Daw a pris sa retraite en 2012 au grade de colonel-major.

S’agissant de Dr. Fanta Siby, elle est détentrice d’un doctorat en médecine, d’une maîtrise en santé publique et de plusieurs certificats. Elle a été nommée ministre de la Santé et du Développement social du Mali suivant le décret n°2020-0074/PT-RM du 5 octobre 2020, portant nomination des membres du gouvernement.

Née en 1962 à Bandiagara, Dr. Fanta Siby est médecin de son état. C’est en 1990 qu’elle a obtenu son doctorat en médecine à l’Ecole de médecine et de pharmacie du Mali, actuelle FMPOS, avec mention très honorable.

Pour la petite histoire, Dr. Fanta Siby a été sacrée 1re nationale au concours d’entrée à la Fonction publique en 1996 avant d’être affectée à l’intérieur du pays Elle occupera son premier poste de responsabilité : médecin en charge du service de médecine du Centre de santé de référence de Koulikoro.

Elle fut responsable, durant 4 ans, des activités de santé publique et de la mise en œuvre de la politique sectorielle de santé dans le cercle de Koulikoro : point-focal des Journées nationales de vaccination, de la prise en charge du diabète, et formatrice en micro-planification et en micronutriments des Cscom du cercle de Koulikoro.

Pour ses nombreux et loyaux services rendus, la nation reconnaissante des efforts de ses dignes filles et fils lui décerna plusieurs médailles : chevalier de l’Ordre national du Mali en 2017, chevalier de l’Ordre de mérite de la santé en 2011.

En plus de ces distinctions nationales, Dr. Fanta Siby a été désignée en 2011 par la Cafo (Coordination des associations et ONG féminines du Mali) comme Femme battante ; certificat de Ciwara d’or (en 2010) pour la qualité des soins ; Diplôme d’excellence pour le rendement élevé et contribution au réseau des écoles de santé “Le Bouctou” en 2010. En plus, Dr. Fanta Siby reçut le Prix sur l’hygiène hospitalière en 1998 à Bobo-Dioulasso lors des septièmes Journées de sciences et de la santé.

La Rédaction d’Aujourd’hui-Mali souhaite de tout cœur heureux ménage au nouveau couple.

El Hadj A.B. HAIDARA

