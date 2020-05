Une citoyenne Malienne qui crie au secours…

Messages à Son Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar Kéïta, Chef de l’Etat, Monsieur Boubacar Tereta, President de l’EPM et Honorable Moussa Timbiné, Président de l’Assemblée nationale.

Je m’appelle Mariam Ina Koïta, je m’adresse à vous les décideurs : Monsieur le Président Ibrahim Boubacar Kéïta, accélérez les démarches s’il vous plaît pour la libération de votre frère, l’Honorable Soumaïla Cissé.

Tonton IBK si je peux me permettre, je suis la nièce à Mme Tembely Fanta Taga Koïta, votre collègue au moment des Etudes en France, vous formiez en son temps une équipe bien consolidée avec Tonton Boubacar Ba dit Bill et le Président de la République de Guinée Alpha Condé. A cause de cette ancienne amitié, aidez-nous à retrouver l’Honorable Soumaïla Cissé.

A vous, Grand frère Tereta, impliquez vous pour retrouver au plus vite votre compagnon de lutte à l’ADEMA. M. Tereta, vous étiez le Président de l’AEESMUS en Union Soviétique, j’ai opté pour cette organisation alors que ma mère, Mme Koïta Kamissa Diarra était Secrétaire générale de l’Union Nationale des Femmes du Mali, je devais normalement militer à l’UNJM dont le Président était Choguel Kokala Maïga en URSS, mais le choix ne se discute pas.

Mon frère Tereta, tu as toujours été sensible aux problèmes des gens : contrairement aux autres, tu ne prenais même pas de rendez-vous avec le représentant chargé des Maliens au Ministère à Moscou pour résoudre leurs problèmes vu ton charisme. Et je sais que dès que tu recevras ce message tu mettras tout en œuvre pour libérer ton frère des mains des ravisseurs In’sha Allah.

Le tout nouveau Président de l’Assemblée nationale, l’Honorable Moussa Timbiné, toutes mes félicitations pour ton élection. Te connaissant un peu pour avoir été ta collègue à la mairie de la Commune 5, en tout cas, tu ne faisais pas de différences entre l’Opposition et la Majorité; étant dans l’Opposition, tu m’as confié des tâches à l’organisation du FIPA (Selon mes compétences pour une bonne rentabilité, un acte que j’ai beaucoup apprécié) et j’espère qu’il en sera de même à l’Hémicycle avec les Députés de l’Opposition et de la Majorité. Honorable, tu es passé au domicile de Mme Astan Traoré Cissé après ton élection en la rassurant que le Chef de file de l’Opposition viendra fêter dans sa famille In’sha Allah. Honorable Timbiné, nous comptons sur toi pour son retour rapide ces jours-ci.

L’ Honorable Soumaïla Cissé, un homme courtois, rassembleur, un bon chef de famille, un fin politicien que dirais-je encore ? Bientôt deux mois qu’il a été enlevé, nous sommes angoissés qu’est-ce qu’il devient ? Comment il vit? Son épouse, ses enfants, ses sœurs, son frère, sa famille politique, ses sympathisants (es), tout le monde le réclame. Nous n’en POUVONS PLUS, aidez-nous à le retrouver le plus tôt que possible.

Chaque chose en son temps et aujourd’hui les circonstances ont fait que je me suis adressée à vous, les personnalités en relatant certains faits qui se sont passés et qui prouvent à suffisance que vous devrez tout mettre en Œuvre pour que le Chef de file de l’Opposition Malienne puisse regagner son domicile.

Si j’ai heurté, toutes mes excuses. PUISSE LE BON DIEU ADOUCIR LES CŒURS DES RAVISSEURS ET LIBÉRER l’Honorable Soumaïla Cissé saint et sauf. Amina yarabi.

Mariam Ina Koïta, Secrétaire Politique de l’Union pour la République et la Démocratie du BEN/ MF. Présidente de FAODE Mali

