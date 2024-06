Chers concitoyens,

En cette période cruciale de notre histoire, il est impératif que nous nous unissions pour défendre les valeurs de notre chère République. La paix, la cohésion sociale et la solidarité doivent être les piliers de notre engagement quotidien.

Nous appelons tous les Maliens à se rassembler autour de notre nation, à promouvoir l’unité et à travailler ensemble pour renforcer les liens qui nous unissent. Chaque citoyen a un rôle essentiel à jouer dans la préservation de la paix et la stabilité de notre pays.

Nous exprimons notre soutien indéfectible aux autorités de la transition du Mali, qui œuvrent sans relâche pour la sécurité et le bien-être de tous. Leur travail acharné pour maintenir l’ordre et la justice mérite notre reconnaissance et notre appui. Ensemble, nous devons les soutenir dans leurs efforts pour bâtir une nation prospère et harmonieuse.

Dans cette quête de paix et de cohésion, il est également crucial de nous démarquer fermement de ceux qui cherchent à déstabiliser notre République. Les forces du désordre et de la division n’ont pas leur place parmi nous. Nous devons rester vigilants et résolus face à toute tentative de saper nos institutions et de semer la discorde.

L’avenir de notre pays dépend de notre capacité à rester unis, solidaires et déterminés. Ensemble, nous pouvons surmonter les défis et construire un Mali plus fort, plus juste et plus pacifique.

Que la paix, l’unité et la prospérité règnent sur notre terre, aujourd’hui et pour les générations à venir. Vive la République du Mali ! Vive l’unité et la paix !

Honorable Abdoul Magid Ag Mohamed Ahmed dit Nasser Ansary/

Amanokal de la tribu Kel Ansar du Mali

