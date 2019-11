Le 28 novembre 2019 s’est ouvert à Bamako un colloque de haut niveau sur le thème de ‘Population/démographie/peuplement au Mali : relever le défi de la transition et du dividende démographiques’. Ils sont nombreux à y prendre part leaders politiques, religieux, décideurs et PTF pour réfléchir à la réponse au défi démographique dans notre pays.

-Maliweb.net- Organisé par le centre d’études et de réflexion au Mali (CERM) en partenariat avec le ministère de l’aménagement du territoire et la population, et l’agence française de développement et le projet Swedd au Mali, ce colloque de haut niveau, se veut une contribution à la réponse au défi démographique. De leurs échanges, les organisateurs cherchent à valoriser les politiques de populations visant les modifications et les impacts des processus démographiques pour une meilleure transition démographique qui tient compte de l’ensemble des couches de la société, socle de véritable développement durable.

La véritable marche vers l’émergence passe inéluctable par la maîtrise du dividende démographique qui se concrétise par l’augmentation de la part de la population active par rapport à celle de la population dépendante. Et pour se faire il est important d’influer sur certains indicateurs relatifs à la santé sexuelle et reproductive, le taux de fécondité, l’autonomisation des femmes et d’autres variables démographiques.

Déjà le Mali enregistre des avancées en matière de : santé de la reproduction ; genre ; jeunesse ; politique de population et de production des données. Mais le pari est loin d’être gagné pour réussir sa transition démographique.

Et les recommandations issues de cette rencontre vont servir à la consolidation des acquis et honorer ses engagements tenus lors de la conférence internationale sur la population et le développement du 12 au14 novembre dernier à Nairobi.

