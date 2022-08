L’Association Femmes Leadership et Développement durable (Afled), a organisé le vendredi 5 août 2022, une journée de sensibilisation des femmes et des filles du camp des déplacés de Niamana, en partenariat avec le Centre d’Etude et de Coopération internationale (Ceci) et la Société de Coopération pour le Développement international (Socodevi). Le débat portait sur le Cadre juridique des Violences basées sur le Genre dans la Promotion des Droits des Femmes et des Filles au Mali.

Cette journée de sensibilisation s’inscrit dans le cadre du projet « Voix et Leadership des Femmes au Mali » (VLF-Musoya). Ce projet vise à permettre aux femmes et aux filles de jouir pleinement de leurs droits et de faire progresser l’égalité entre les sexes au Mali. Le projet consiste aussi à promouvoir le cadre juridique qui protège les femmes et les filles des violences basées sur le genre.

Pour la mise en œuvre du projet VLF-Musoya, Afled a organisé cette journée avec les femmes et filles du camp des déplacés de Niamana. L’objectif était de les sensibiliser sur le cadre juridique afin qu’elles puissent connaître les instruments et mécanismes de protection des survivants de VBG au Mali.

Le modérateur du jour, Sekou Kala Cissé de la Direction nationale pour la promotion de la Femme, a sensibilisé les femmes sur le concept de VBG, les causes, les différentes formes de VBG, les différentes formes de prise en charge, les structures habilitées et aussi comment dénoncer un cas de violence.

Selon lui, pour diminuer ou mettre fin à la violence basée sur le genre au Mali, l’Etat doit jouer pleinement son rôle dans la protection des communautés. Celles-ci doivent encourager la dénonciation qui est nécessaire pour lutter efficacement contre les VBG au Mali.

Mariam Traoré, représentante de l’APDF, était aussi présente sur les lieux pour expliquer leurs méthodes de prise en charge afin d’accompagner les femmes ayant subi des violences et ouvrir une porte pour apprendre à mener des activités génératrices de revenu.

Zeïnabou Fofana

