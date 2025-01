Vœux des Forces vives au Chef de l’État : Lutte anti-terrorisme et délinquance financière au menu

Le Président de la Transition, le Général d’armée Assimi Goita, a insisté sur son engagement non seulement a faire face 0 la crise sécuritaire qui secoue notre pays, mais aussi a lutter efficacement, sans état d’âme, contre la corruption et la délinquance financière sous toutes ses formes

Le Chef de l’État a respecté la tradition, hier dans la salle de banquets du palais de Koulouba, en acceptant les vœux de nouvel an des responsables religieux (le Haut conseil islamique du Mali, les Églises catholiques et protestantes), des familles fondatrices de Bamako et les forces vives de la Nation.

L’événement a réuni autour de lui, le Premier ministre, le Général de division Abdoulaye Maïga, accompagné des membres du gouvernement, le Président du Conseil national de Transition, le Général de corps d’armée Malick Diaw, et d’autres chefs d’État. ‘Institution de la République. De nombreux dirigeants religieux et ceux de la société civile ont également participé à la première présentation de vœux de cette année au Président de la Transition.

PAS DE RÉPIT- C’est un Chef de l’État rassurant, confiant et plus que jamais décidé de relever les grands défis de la nouvelle année, en communion avec ses compatriotes. Le Général d’armée Assimi Goïta prendra 1h48mn de temps dans ses éléments de réponse, source de réconfort d’esprit, aux vœux et préoccupations exprimées par ses hôtes du jour. D’entrée de jeu, il a rappelé l’autorité de l’État qui doit prévaloir sur fond de sensibilisation des responsables religieux, des légitimités traditionnelles, surtout de la société civile pour la bonne conduite de l’action publique.

Ainsi, le Président de la Transition a annoncé, suite aux inondations intervenues dans notre pays pendant la précédente saison pluvieuse, que des mesures vigoureuses seront prises sur le plan de l’aménagement urbain pour prévenir d’autres catastrophes. Dans ce sens, le gouvernement prendra les mesures nécessaires face aux constructions anarchiques obstruant les collecteurs dans les villes. «Nous exigeons aux imams de s’impliquer dans la sensibilisation pour éviter le scénario de l’hivernage dernier», a-t-il lancé.

Aux délinquants financiers, le Chef de l’État a promis de continuer la lutte déjà engagée contre la corruption et la délinquance financière sans distinction, aucune. Il encouragera la dénonciation anonyme des citoyens avec preuve des cas de corruption, soit en saisissant les structures de contrôle, soit la Présidence de la République, etc. La justice demeure imperturbable sur ce chantier.

A titre d’illustration, le Président de la Transition a cité les assises financières tenues récemment avec, au rôle, entre autres, les dossiers dits de l’avion présidentiel, des équipements militaires, de l’ancien président de l’Apcam Bakary Togola , du fonds Covid-19, des détournements fonciers. Sur ce sujet, des chiffres parlent d’eux-mêmes. 100 milliards de Fcfa devraient être remboursés à l’État et des accusés sont condamnés à payer près de 50 milliards de Fcfa.

Tout comme le combat contre l’enrichissement illicite, le Président Goïta a rassuré de la détermination des Forces armées maliennes (FAMa) à ne donner aucune échappatoire aux terroristes qui s’entêtent à semer la terreur dans notre pays. Le Chef suprême des Armées souligne la présence des Forces de défense et de sécurité (FDS) actuellement dans toutes les villes du Mali pour assurer la sécurité.

En plus de l’aguerrissement de nos militaires engagés sur le terrain ainsi que de la force de frappe de notre, le Général d’armée a annoncé d’autres acquisitions d’armements de dernière génération et de nouveaux recrutements pour renforcer la capacité opérationnelle de nos militaires.

Déjà, at-il apprécié, nous entretenons de bonnes relations de collaboration avec nos partenaires russes, turcs et chinois. Et les FAMa mèneront la guerre contre le terrorisme jusqu’au bout, sans relâche. En marge de la guerre, a signalé le Chef de l’État, le gouvernement s’attèlera à créer des conditions idoines pour l’intégration socioéconomique de ceux qui décideront de laisser les armes.

Le Président de la Transition est revenu sur la reprise de Kidal par les FAMa qui ont su faire face au complot des forces étrangères et autres pays soutenant les terroristes. Sur le sujet, il est prévu de faciliter le retour de nos concitoyens ayant quitté cette localité au moment de la reprise par les FDS, tout comme celui des déplacés d’autres zones de notre territoire. Cela est programmé avec le fonctionnement de l’administration sur toute l’étendue du territoire.

DÉSARMEMENT DES GROUPES D’AUTODEFENSE- Tout en adressant une mention spéciale aux FAMa dans la sécurisation du territoire, des personnes et des biens, le Général d’armée Assimi Goïta a révélé des actions prévues pour ramener la paix et la cohésion sociale dans notre pays . C’est ainsi qu’il déclarera que plus de 3.000 éléments des milices d’autodéfense seront désarmés cette année. Parmi eux, 2.000 éléments intégreront l’Armée malienne et le reste sera investi dans la vie civile active avec notamment le financement des projets.

Le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale s’emploie dans ce sens, a-t-il ajouté. Cela, conformément aux recommandations du Dialogue inter-Maliens initié par le Président de la Transition. Faut-il noter que, selon le Chef suprême des Armées, notre pays dispose d’une réserve stratégique d’hommes composés des fonctionnaires ayant fait la formation militaire à travers le Service national des jeunes (SNJ).

Par ailleurs, le chef de l’État a déconseillé l’amalgame dans la lutte contre le terrorisme. Selon lui, c’est à cause de cette pratique que des chaînes d’information étrangères ont été fermées dans notre pays. Pour ce faire, il a engagé les légitimités traditionnelles et religieuses responsables à veiller à ce que les jeunes ne se fassent pas enrôler ou encore à ne pas faire le jeu des forces du mal. Toujours, au regard de la guerre dans laquelle nous sommes engagés, le Président de la Transition a souhaité l’apaisement du climat social.

Balayant d’un revers de main toute idée de répression de la liberté d’expression, le Général Goïta a fait savoir que la justice s’assumera face à toute tentative ou de pratique incitant à un soulèvement populaire sans raison valable. Il sait également compter sur la sensibilisation, l’implication patriotique de ses hôtes sur ce point afin de ramener la paix, gage du développement socioéconomique.

PLUS DE DIX MILLE EMPLOIS CRÉÉS- Le Président de la Transition passera en revue le bilan de l’année écoulée en mettant en exergue les prouesses résultant des réformes enclenchées. S’agissant de ces réformes, le Chef de l’État parlera de la nouvelle Loi fondamentale aboutissant à l’avènement de la IVè République, la loi électorale, le code minier, le code pénal et le code de procédure pénale, entre autres. à titre de rappel, il expliquera les retombées, estimées à beaucoup de centaines de milliards de Fcfa, engrangées par notre pays à travers le code minier désormais en vigueur. Une grande partie de la dette intérieure du pays a été payée avec cette masse monétaire.

Le Chef de l’État prévoit d’utiliser la richesse de notre sous-sol pour transformer le Mali d’un pays consommateur à celui industrialisé. Selon lui, cette industrialisation qui passera par la création des usines va conduire non seulement à l’autosuffisance, mais aussi à la création d’emplois. Parlant de ce dernier point, le Président de la Transition a constaté la création de 10.300 emplois de 2021 à maintenant à travers le recrutement dans l’armée et dans la fonction publique. Il évoquera que la somme de 2 milliards de F cfa sera répartie aux nécessités du dernier contingent de l’Agence pour la promotion de l’emploi des jeunes (Apej) dans les semaines à venir. « Malgré que nous sommes en guerre, on maintient le cap comme dans les moments stables », at-il retenu.

Le Chef de l’État tient à la problématique du délestage en cours dans notre pays. C’est pourquoi, il a longtemps apprécié la résilience des populations. Car, at-il reconnu, la vie et le développement sont liés à l’électricité. Compte tenu de la délicatesse de la situation, le Président de la Transition prend à bras le corps ce problème.

C’est ainsi qu’il a annoncé des solutions, au-delà de l’EDM-SA, des plaques solaires. Il reconnaît que les centrales solaires lancées ont pris du retard, mais que les travaux continuent. D’ores et déjà, le Général d’armée Goïta a prévenu que toutes les constructions faites sur ces sites, comme le cas de Safo, par des particuliers en complicité avec des maires, seront détruites. En attendant, il a demandé la résilience de ses compatriotes.

La Confédération de l’AES, un autre point abordé par le Président de la Transition, selon lui, est un maillon fort dans la lutte contre le terrorisme dans notre espace sahélien. Il garantira que notre pays a définitivement quitté la Cédéao étant donné que cette Organisation est sous ordre. Il s’est également étalé sur d’autres atouts de la Confédération de l’Alliance des États du Sahel conduisant au développement.

En somme, les préoccupations soulevées par Ousmane Cherif Madani Haïdara du Haut conseil islamique du Mali, de Mamadou Niaré des familles fondatrices de Bamako, de Mgr Robert Cissé archevêque de Bamako, de Nouh Ag Infa Yattara, délégué général des Églises protestantes du Mali et de Mme Barry Aminata Touré du Conseil national de la société civile ont été prises en compte par le Président de la Transition. En retour, il a demandé leur implication sans faille pour la paix, la quiétude et le développement de notre pays.

Oumar DIAKITE

