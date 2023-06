C’est à ses 75 ans, une santé fragilisée et une mobilité grandement difficile, que le vieux Docteur vétérinaire, Abderamane Coulibaly, a été au Centre de vote Nelson Mandela de l’Hippodrome en Commune 2. Pour lui, un acte citoyen qu’il ne faut rater pour aucun motif.

Il était 10h passées de quelques munîtes quand un taxi jaune a déposé le vieux devant le bureau numéro 5 du centre de vote Nelson Mandela à l’Hippodrome. S’appuyant sur une chaise de canne de marche avec toutes les difficultés que le vieux se déplaçait pour aller remplir son devoir citoyen. Il était accompagné de son petit-fils.

Arrivée à l’escalier, le vieux Coulibaly a eu droit à l’appui de quelques personnes pour l’aider à monter les marches. Avec l’appui de deux hommes et son petit-fils, Dr. arrive à accéder là a salle. Le président du bureau de vote lui donne place vu sa grande difficulté de se déplacer et lui apporter tous les documents dont il avait besoin pour mettre dans l’urne son choix entre le Oui et le Non.

Il accomplit son devoir malgré le poids de son âge et sa mobilité réduite et lui obligeant de s’appuyer sur une aide-marche afin de joindre les bouts. Après son vote, Dr. Coulibaly nous fait savoir que le vote est un droit citoyen et que chaque fois qu’il est en possibilité de se déplacer pour aller donner son point de vue, sur la vie de la nation, qu’il va le faire. « C’est un devoir. Tant un droit civique » ! Prône-t-il.

Avant de faire des bénédictions pour le pays et les autorités politiques, Dr. Coulibaly a demandé aux Maliens de ne jamais délaisser le vote : « A chaque fois que l’occasion se présente, d’aller voter ». « Tout simplement exprimer son avis. C’est un droit qu’on leur donne et il faut en profiter », a rappelé le sexagénaire.

« Non ! Ça je ne le dirais pas », réplique-t-il à notre indiscrétion de savoir s’il avait voté le Oui ou le Non au projet de la Constitution. Dr Abderamane Coulibaly a fini par faire des prières et des bénédictions pour le pays et ses dirigeants !

Koureichy Cissé

