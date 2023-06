Les militaires sont appelées aux urnes par anticipation le 11 juin, 2023 pour dire « oui » ou « non » pour la nouvelle Constitution. Les raisons.

Le collège électoral est convoqué le dimanche 18 juin, 2023 sur toute l’étendue du territoire national et dans les missions diplomatiques et consulaires de la République du Mali pour se prononcer sur le projet de Constitution. Et, ce sont les membres des forces de sécurité qui ouvriront le bal le dimanche 11 juin 2023.

Selon une source du département de l’Administration, cette anticipation s’explique par le fait que les « porteurs d’uniformes auront un rôle important à jouer en amont pendant et en aval du processus électoral ». Autrement dit, l’intervention des forces de sécurité dit-il, est nécessaire à toutes les phases du processus électoral.

« Pour garantir l’intégrité du processus électoral, les Forces de sécurité ont en charge, tout le long dudit processus, la protection des personnes et des biens, du matériel électoral, des officiels et des institutions engagées dans le processus. En plus de sécuriser toutes les étapes du processus électoral, ils peuvent également être mis à contribution, en cas de nécessité, pour la résolution de certains problèmes de logistique ».

A ses dires, depuis quelques jours, les militaires s’activent pour le transport des matériels électoraux.

Après le vote des militaires, ce sera le tour aux civils de passer aux urnes le 18 juin 2023.

Cette élection se passe à un moment où la classe politique, les religieux, la société civile est divisée.

Avec cette élection, le Mali entame donc sa série d’élections pour déboucher sur un retour à l’ordre constitutionnel en mars 2024. Il faut rappeler que les militaires au pourvoir ont pris l’engagement devant les Maliens et la communauté internationale de respecter ce second délai pour le retour à l’ordre constitutionnel.

Mamadou Sidibé

