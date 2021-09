‘’Yéréwolo debout sur les remparts’’ applaudi l’arrivée des russes au Mali

Au moment que le ministère de la Défense du Mali et les autorités russes n’ont confirmé aucune intervention du groupe militaire privé Wagner au Mali, ‘’Yéréwolo debout sur les remparts’’, une organisation de la société civile, se réjouit déjà de la signature d’un accord imminent.

Lors d’une conférence de presse animée hier mercredi par les responsables de cette organisation qui regroupe plusieurs associations de jeunes, il a été question de la tenue d’un meeting géant le 22 septembre prochain pour manifester son soutien à l’arrivée des troupes russes du groupe Wagner. Leader de ce mouvement, on annonce déjà que des experts russes ont déjà séjourné au Mali pour étudier la situation. « 50 experts russes sont déjà au Mali depuis plus d’un mois, ils ont fini avec l’expertise du terrain et ils donnent 6 mois pour la fin de la guerre au Mali », a déclaré Adama Diarra alias Ben le Cerveau, membre du Conseil National de Transition.

L’occasion a été indiquée par les organisateurs de cette conférence de presse à l’allure d’un meeting pour entonner l’hymne national du Mali en bambara en hissant par la même occasion le drapeau rouge à la gloire de l’armée russe dont ils reclamaient depuis plusieurs années l’intervention. « A bas la France, Vive la Russie », déclarait en une seule voix les participants. Le Mouvement Yétréwolo debout sur les remparts projette un meeting le jour de la date d’anniversaire des 61 ans d’indépendance du Mali à Bamako pour dénoncer ‘’ le dikta de la CEDEAO, la présence des troupes françaises et exhorter les autorités de la transition à permettre l’arrivée des Russes’’. « Le Mali a besoin des partenaires et non des nouveaux colons », s’exclame un membre du mouvement contestataire de France ajoutant que « Le Mali a choisi la Russie parce qu’elle est honnête dans le partenariat ».

En bref, ce mouvement reproche en substance à l’armée française d’avoir échoué à vaincre le terrorisme après près de 10 ans d’intervention militaire. C’est pourquoi ces responsables disent se tourner vers la Russie pour que le pays de Poutine aide le Mali à sortir de l’ornière. Pour ce faire, ils demandent aux autorités de la transition de signer un bon accord avec le nouvel allié afin d’éviter les erreurs commises avec la présence des troupes françaises.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

