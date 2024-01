1ère édition de la coupe de l’APJOM : Le FC Djourou de Djicoroni-Para s’adjuge le trophée

Samedi 20 janvier, dans l’après-midi sur le terrain du foot de l’Ecole Fondamentale Aminata Diop de Lafiabougou, a été disputée la finale de la première édition de la Coupe de l’Association Puissance des Jeunes Optimistes du Mali (APJOM). C’est l’équipe Djourou de Djicoroni-Para qui a été sacrée Vainqueur de cette première édition.

Favoriser la cohésion sociale et lutter contre la délinquance juvénile, tels sont entre autres les objectifs de cette compétition organisée par l’Association Puissance des Jeunes Optimistes du Mali (APJOM). La finale de cette première édition a opposé deux équipes de la Commune 4 du District de Bamako, à savoir le FC Djourou de Djicoroni-Para vêtu en jaune et FC Patrick de Sebenicoro qui était vêtu en noir, deux équipes qui ont âprement disputé ce match de finale.

Le coup d’envoi de cette rencontre a été donné par le Président de l’APJOM, Issiaka Traoré et le parrain de cette coupe Dramane Soukouna à 16heures30 précises.

Dès le début de cette finale, les deux équipes ont commencé à sortir du meilleur jeu et chacun en essayant de dominer le match. Jeu de passes précises, une complémentarité entre les joueurs et des actions individuelles héroïques, les deux équipes ont montré bien qu’elles méritent d’être à cette finale. A la première mi-temps et plus précisément à la 32ème minute, le dossard numéro 9 du FC Djourou, Souleymane Keita a, sur une action individuelle et digne d’un bon attaquant ouvert le score. Et malgré la production du beau jeu par FC Patrick de Sebenicoro, le score restera d’un but à zero à la mi-temps.

A la deuxième période, le même FC Patrick qui faisait tout pour égaliser a laissé des espaces au FC Djourou qui ne s’est pas fait prier pour mener des contre-attaques. Et ces contre-attaques ont fini par payer à la 55ème,63 -ème et 85ème minutes puisque FC Djourou a marqué trois buts par le même Souleymane Keita, un attaquant tueur et fin finisseur. Le FC Patrick a sorti de beaux jeux collectivement et individuellement mais n’a pu faire preuve d’efficacité devant les buts de FC Djourou, ce qui les a pénalisés au cours de ce match. Et aussi il faut saluer les actions salvatrices du Portier du FC Djourou, Aboubacar Doumbia, qui a fait plusieurs arrêts remarquables. Le Score final de la première édition de la Coupe de l’APJOM a été donc de 4 buts à 0 en faveur de FC Djourou de Djicoroni.

Le sport comme facteur de cohésion et de lutte contre la délinquance juvénile

Selon le Parrain de cette Coupe, Dramane Soukouna, cela fut un honneur et un plaisir pour lui de parrainer cette coupe qui rassemble les jeunes de divers horizons. Il a salué l’APJOM pour cette belle initiative qui permet aux jeunes de se divertir et se priver de vagabondage. Il a surtout invité l’APJOM à pérenniser cette action qui participe activement à la construction citoyenne. « J’accompagnerai toujours la Coupe de l’APJOM. Je serai toujours là pour la jeunesse », a-t-il promis, en raison du fait qu’il s’agit de l’activité d’une jeune association dynamique et qui mérite l’accompagnement de tous. Il a aussi souhaité bonne fête à l’Armée à l’occasion du 20 janvier.

Pour le Président de l’APJOM, Issiaka Traoré, son association est une association qui œuvre dans plusieurs domaines notamment l’éveil des consciences des jeunes, la promotion du sport et les actions de citoyenneté. L’objectif de cette compétition, dira-t-il, est surtout de réunir les jeunes de différents quartiers autour du football qui est le sport préféré des Maliens. Et de poursuivre que cette coupe qui est à sa première édition sera pérennisée vu son organisation réussie et la participation de plusieurs jeunes à la compétition. « Une grande satisfaction m’anime », a-t-il affirmé. Pour lui, le choix de la date du 20 janvier n’est pas du hasard, c’est une date symbolique pour nos Forces Armées Maliennes (FAMa). « L’APJOM soutient les FAMa »,a-t-il déclaré.

Le vainqueur de la Compétition, le FC Djourou a reçu une enveloppe de 150.000 FCFA et le vaincu FC Patrick a empoché une enveloppe de 5O.OOO FCFA. Le meilleur buteur Souleymane Keita et le meilleur joueur de la compétition, Harouna Saounera ont reçu également des cadeaux.

Adama Tounkara

