L’équipementier des Aigles du Mali, Airness, de notre compatriote Malamine Koné, a procédé le lundi 27 décembre 2021 à la présentation officielle des maillots que les Aigles doivent porter à la Can Cameroun 2021. La cérémonie de présentation s’est déroulée à l’hôtel Radisson Collection en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Mossa Ag Attaher, accompagné de Mamoutou Touré “Bavieux” (président de la Fédération malienne de football) ; du sélectionneur, Mohamed Magassouba et quelques joueurs dont Hamari Traoré et la représentante d’Orange-Mali, Mme Doucouré Fatoumata Sangaré.

Les deux maillots présentés par Hamidou Gaye (représentant de Malamine Koné, Pdg de la marque Airness) sont de deux couleurs : Vert et Blanc avec une tête d’Aigle et les couleurs (Vert-Or-Rouge) du drapeau du Mali.

Le représentant de Malamine Koné a remercié les autorités sportives du Mali d’avoir renouvelé leur confiance à la marque Airness. Il a fait savoir que les maillots ont été pensés, dessinés et produits par Malamine Koné pour que le Mali soit représenté de la meilleure façon à travers ses athlètes footballeurs qui restent ses vitrines à travers le monde. Il a justifié le changement de la couleur des maillots. A ses dires, Malamine Koné (avec le consentement du président de la Fémafoot) a décidé de faire les maillots en Vert parce que pour ce dernier, “le Vert est la couleur de l’espoir, l’espoir de voir la sélection malienne de football revenir avec son 1er titre africain, l’espoir de voir l’équipe nationale du Mali participer à la 1ère Coupe du monde, l’espoir que le Mali du Nord au Sud puisse être derrière notre équipe nationale afin de pouvoir la soutenir jusqu’au bout et afin qu’elle puisse nous donner le meilleur football”. Il s’est dit très content de voir la cohésion, surtout la solidarité qui règne au sein de cette équipe. Il est content de voir l’alchimie qu’il y a entre le staff technique et les joueurs. “Je pense qu’aujourd’hui si nous voulons faire du Mali une grande nation de football, il va falloir que tout le monde puisse participer et y mettre du sien car, aujourd’hui, nous avons une jeunesse talentueuse qui demande juste à être portée et être soutenue par ses dirigeants. Vous pouvez compter sur la marque Airness pour qu’elle puisse vous soutenir jusqu’au bout”, a-t-il déclaré.

“Les maillots de l’équipe nationale sont des maillots personnalisés”

Le président de la Fédération malienne de football, Mamoutou Touré “Bavieux”, a remercié Malamine Koné et sa marque Airness qui, depuis plus d’une décennie, sont au service du football malien. A son entendement, Malamine Koné est un jeune engagé qui a su mettre à profit ses propres moyens et gratuitement pour soutenir les différentes sélections nationales. “Comment pourrions nous être insensibles à un geste aussi important pour un Malien, quittant Niéna pour se rendre en France, avec pour seule ambition d’apporter sa pierre à l’édifice national. Malamine, la jeunesse malienne, particulièrement celle du domaine du football, par ma voix, vous disent merci pour la construction du Mali”, a-t-il dit. Il a rendu un hommage au sélectionneur national Mohamed Magassouba qui, à ses dires, est un grand technicien. “Aujourd’hui, devant le Ministre qui est notre autorité de tutelle, les maillots qui seront remis à l’équipe nationale sont des maillots personnalisés.

Le Mali est l’une des rares nations à bénéficier de ce privilège avec deux autres nations à avoir le maillot dont l’identité est déjà connue : les Aigles du Mali sur la poitrine de ces maillots comme pour dire à mon guerrier Hamari Traoré que nous vous donnons les armes que nous avons, nous vous donnons tout ce qui peut vous protéger pour aller à ce combat. Et nous sommes convaincus qu’avec l’accompagnement de vous tous, qu’avec le soutien du Tout Puissant Allah, je suis convaincu, persuadé que cette année, le Mali va jouer les premiers rôles de la Coupe d’Afrique des Nations. Cette année, que Dieu m’entende, le Mali participera à la Coupe du monde Qatar 2022″, a-t-il souhaité. Il a remercié le ministre Mossa Ag Attaher pour avoir permis de hisser l’équipe au niveau où il est. “Monsieur le Ministre, de votre arrivée à maintenant, je le répète, si nous sommes à ce niveau c’est grâce à votre accompagnement, c’est grâce à votre soutien, c’est grâce à votre esprit d’anticipation. Tout le confort qui a été créé pour mettre l’équipe nationale du Mali dans les conditions idoines, c’est grâce à vous. Et nous sommes très fiers de cela. Que Dieu vous aide à nos côtés à brandir ce trophée et à l’amener aux plus hautes autorités pour qu’enfin nous puissions dire merci à Dieu”, a-t-il reconnu.

Des maillots au président de la Transition, au Premier ministre, au ministre des Sports et au président de la Fémafoot

Après l’intervention de Bavieux, il a été procédé à la remise de deux maillots personnalisés (Vert et Blanc) au président de la Transition, Assimi Goïta ; un maillot personnalisé au Premier ministre, au ministre des Sports et au président de la Fémafoot.

“Nous allons faire le Cameroun ensemble, nous allons nous battre ensemble et ramener des résultats ensemble, nous sommes en train de prendre toutes les dispositions pour mettre toute la chance du côté de l’équipe nationale”

Le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Mossa Ag Attaher, a remercié Dieu d’avoir donné la forcé aux membres du Département de rester main dans la main avec la Fédération malienne de football, avec l’équipe pour franchir des difficultés.

“Nous sommes à un pas du grand rendez-vous de la Can, je prie le Dieu Tout Puissant de nous donner cette fois-ci la chance, le bonheur et l’honneur de revenir avec le trophée pour notre pays”, a-t-il souhaité. D’après lui, il y a des signes qui montrent des lendemains splendides pour le football malien, pour l’équipe nationale. Il a réaffirmé à l’équipe nationale, à son encadrement et à la Fémafoot que son département va continuer dans la même dynamique dans laquelle il s’est inscrit depuis un certain octobre 2020. “Nous allons faire le Cameroun ensemble, nous allons nous battre ensemble et ramener des résultats ensemble”, a-t-il promis.

Il a annoncé que le chef de l’Etat, le président de la Transition, Assimi Goïta, va recevoir l’équipe et la Fémafoot pour leur remettre de façon solennelle, au nom de la nation, le Drapeau national du Mali, symbolisant sa souveraineté et son honneur. “A cette occasion, je vais transmettre les deux maillots gravés en son nom. Je vous rassure déjà que nous sommes en train de prendre toutes les dispositions pour donner toute la chance et la mettre du côté de l’équipe nationale. Nous allons tout mettre en œuvre pour que, quand on va franchir les frontières du Mali, nous n’aurons rien à faire que regarder nos extraordinaires joueurs en train de jouer au ballon. Nous allons tout faire pour régler les autres soucis avant d’arriver au Cameroun”, a-t-il dit.

Siaka DOUMBIA

