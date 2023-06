62ème édition de la coupe du Mali : Le Stade malien sauve sa saison en s’offrant sa 22e dame-coupe

Le Stade malien de Bamako s’est adjugé le samedi 10 juin 2023 au stade du 26 mars, son 22ème trophée de la coupe du Mali face aux Onze créateurs de Niaréla, sur le score de 1-0.

C’est devant un magnifique public sportif, que le stade malien recordman de la coupe du Mali avec (21 titres) a tenu en échec lors de la finale de la 62e édition de cette coupe les Onze créateurs de Niaréla le samedi 10 juin 2023 au stade du 26 mars. Placée cette année sous la haute présidence du Présidant de la Transition, Chef de l’Etat le Col. Assimi Goïta, représenté par son Premier ministre, Dr. Choguel Koukala Maïga, l’édition 2023 de la coupe du Mali a tenu toutes ses promesses. L’affiche de cette finale a opposé les deux clubs de Bamako : Onze créateurs et Stade malien. Un remake de l’édition 2015 de la coupe du Mali, remportée par les Blancs de Bamako.

Cette année, les créateurs de Niaréla voudraient briser ce signe indien. Malheureusement cela n’a pas été rendu possible pour eux. Car le Stade aura le gain de la victoire.

La première période de ce match n’a pas répondu aux attentes en matière de but malgré de belles occasions obtenues par les deux équipes. Le score à la pause est resté vierge de 0-0.

De retour des vestiaires, le Stade malien tenant à son statut de club le plus titré de cette compétition, crée la différence sur un somptueux tir de Lassine Kouma à la 54e minute de jeu. Cette ouverture de score des blancs de Sotuba a fait réagir les Onze créateurs de Niaréla qui avaient arrêté de jouer pour seulement défendre. Et malgré plusieurs tentatives les passionnaires de Niaréla n’arriveront pas à inscrire leur nom dans le palmarès de cette coupe une troisième fois. Ainsi avec l’unique but de la rencontre, le stade malien s’offre son 22e trophée coupe-dame.

En marge de cette finale, plusieurs distinctions ont été données par la Fédération malienne de football à travers des tableaux de reconnaissance et du mérite personnel (Ciwara) à des membres du Gouvernement avec en tête le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, puis le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mossa AG Attaher. Ensuite, au fils du Président du Haut Conseil Islamique du Mali, Amed Tidiane Haïdara, à des cadres sportifs et des anciennes gloires du foot malien tels que : Kidian Diallo, ancien capitaine des Aigles du Mali et au doyen Papa Oumar Diop ancien journaliste sportif à l’ORTM…

Comme prix en plus des trophées, le stade malien vainqueur de la coupe a obtenu 10.000 000f. Le vaincu, les Onze créateurs se sont contentés de 5. 000 000f. Le prix du meilleur joueur d’une valeur de 500 000f a été décerné à Lassine Kouma, l’unique buteur de la soirée.

Vivement la prochaine édition !

Par Safiatou Coulibaly

