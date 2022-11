La direction de l’hôtel Granada l’Amitié de Bamako a organisé le samedi 19 novembre dernier, en son sein, la cérémonie de la célébration et de l’ouverture de la Coupe du monde de football, Qatar-2022. L’ambassadeur du Qatar a profité de l’occasion pour préciser que la Coupe du monde de football n’est pas seulement un événement sportif, mais également un événement humanitaire majeur.

ette cérémonie de célébration de l’ouverture du Mondial 2022 s’est déroulée en présence de Son Excellence Ahmad Abdourahamane Al-Senaïdi, ambassadeur de Qatar au Mali, d’Al-Mokhtar Sharaf Al-Din, directeur de l’hôtel Granada l’Amitié de Bamako, les ambassadeurs et membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales accrédités au Mali. C’est pour célébrer l’ouverture de ce grand événement sportif mondial que la direction de l’hôtel Granada l’Amitié de Bamako a initié cette cérémonie.

Dans son intervention de bienvenue, le directeur de l’établissement a exprimé sa chaleureuse bienvenue aux invités. “Je vous remercie tous d’avoir sacrifié votre temps précieux pour vous déplacer pour ce rendez-vous afin de partager avec nous cet événement historique, celui de la Coupe du monde de football abritée pour la première fois dans un pays arabe, le Qatar. Je saisis également cette occasion pour vous annoncer que toutes les équipes de l’hôtel Granada l’Amitié de Bamako seront très heureuses de vous accueillir comme VIP durant toute la période de la Coupe du monde pour suivre les rencontres dans un cadre de confort et convivialité”, a-t-il indiqué avant d’annoncer l’ouverture officielle de leur nouvel espace “After Work” tous les jours de 18 h à 23 h.

Pour sa part, Son Excellence Ahmad Abdourahamane Al-Senaïdi a précisé que cette année, l’Etat du Qatar a eu l’honneur et le privilège en tant que premier pays du Moyen-Orient et de la région arabe d’abriter cet événement mondial. “La Coupe du monde n’est pas seulement un événement sportif, mais c’est aussi un événement humanitaire majeur. L’Etat du Qatar a voulu faire, à travers de cette occasion, la réaffirmation de ses efforts continuels pour renforcer la paix, la cohésion, la connaissance et le rapprochement entre les peuples du monde, également concrétiser la coopération et la fraternité humaine. C’est aussi une belle occasion à travers laquelle l’Etat du Qatar se présente au monde entier non seulement du côté de sa force économique et institutionnelle, mais aussi au niveau de son identité patrimoine culturelle et civilisationnelle”, a-t-il laissé entendre. La cérémonie a été clôturée par une dégustation des plats qataris et occidentaux préparés par le chef étoilé de l’hôtel Granada l’Amitié de Bamako et son équipe.

Mahamadou Traoré

