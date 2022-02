Sollicité par la Fédération malienne de football ainsi que plusieurs autres anciens internationaux Aigles dont Fréderic Oumar Kanouté et Sékou Eric Chelles pour renforcer le staff technique, Mohamed Lamine Sissoko estime que leur apport est nécessaire pour pouvoir redresser la barre après l’échec du Mali à la Can Cameroun 2021. Néanmoins, il ne soutient pas les discours allant dans le sens du remerciement de l’actuel patron de l’encadrement technique.

Dans un long entretien accordé à un confrère de Reference14sport.ml, Momo Sissoko a jugé opportune leur sollicitation par la Fémafoot pour aider l’équipe nationale du Mali à se remettre en selle en vue de la double confrontation des barrages éliminatoires de la Coupe du monde 2022 contre la Tunisie au mois de mars prochain. « …Je pense que tous les anciens joueurs ont quelque chose à apporter à cette jeune équipe, car ils ont leur expérience qu’ils peuvent bien partager », a-t-il dit sans vouloir se présenter comme étant l’homme idéal de la situation. « Moi, je ne suis pas technicien, mais chacun devrait apporter sa pierre à l’édifice, pour la bonne organisation. Quand vous regardez la victoire du Sénégal, les anciens étaient nombreux dernière cette équipe : les El Hadj Diouf, Khalilou Fadiga, Diomansy Kamara…, ils ont apporté leurs expériences des grandes compétitions. Chacun des anciens a contribué à ce succès », a rappelé l’ancien milieu de terrain pour qui, il serait suicidaire de vouloir se débarrasser tout de suite de l’actuel sélectionneur des Aigles même s’il reconnait que l’un de ses anciens coéquipiers peut légitimement prétendre au poste : « Sékou Éric Chelles ? Il est légitime. Si Aliou Cissé est parvenu à réussir à la tête du Sénégal, Sékou Éric Chelles peut aussi le faire avec le Mali. Le plus important aujourd’hui n’est pas de limoger le sélectionneur Mohamed Magassouba, car nous avons deux matchs historiques et très importants dans un mois. Ce serait une mauvaise chose de vouloir changer présentement de sélectionneur. Il faut s’appuyer sur Mohamed Magassouba et l’aider à pouvoir qualifier l’équipe pour la prochaine Coupe du monde des Nations Qatar 2022. Ce qui serait déjà historique pour notre pays. Il est aujourd’hui l’homme de la situation et à lui de relever ce défi ».

Evoquant les deux prochains matches contre la Tunisie prévus pour les 24 et 27 mars avec match aller à Bamako, Mohamed Lamine Sissoko invite à la prudence malgré la récente victoire contre les Tunisiens lors de la phase de poules de la Can Cameroun 2021 (victoire du Mali 1-0, but marqué sur penalty). « Je vois des matches clairement difficiles. À nous de bien gérer l’émotion et la pression. J’insiste auprès de tous les Maliens que j’invite à sortir massivement pour venir soutenir cette équipe à l’aller, à Bamako, comme ils ne l’ont jamais fait. Nous aurons besoin du soutien et des bénédictions des Maliens de par le monde. Cette qualification serait historique pour tous les Maliens, malgré toute la tristesse. Tous ensemble, serrons-nous les coudes et allons pousser notre sélection à la qualification en phase finale de la Coupe du monde Qatar 2022 », a-t-il prévenu.

Alassane Cissouma

