Au lendemain de la suspension d’Hamary Traoré, les Aigles ont donné de la voix dans le sens d’un boycott. Depuis la fin de mission du coach Éric Sékou CHELLE, les tensions n’ont de cesse de hanter le Onze National. Au cœur de plusieurs sorties pour dénoncer les coulisses du nid des Aigles, le Capitaine fut finalement relégué à la touche. Et pour cause : invité à des explications par la FEMAFOOT, il sera muet et verra sa suspension se confirmer définitivement et tourner en bras de fer entre les Aigles du Mali et les décideurs sportifs. En atteste la décision des joueurs maliens de se mettre à l’écart suite à la suspension de leur capitaine Hamari Traoré par la Fédération Malienne de Football. Amadou HAIDARA, Kiki Kouyate et Mohamed Camara, pour ne citer que ceux-ci, ont solennellement déclaré se retirer de l’équipe nationale. Ils exigent que le titulaire du brassard soit réintégré dans un contexte où le Mali vient de connaître ses adversaires à la prochaine CAN. Un groupe où la Guinée équatoriale sera du rendez-vous alors que la sélection doit se rattraper d’une chose : les mauvais résultats de la qualification au mondial. Rappelons qu’à cet échelon, c’est le Ghana qui mène la danse au lendemain de l’humiliation infligée aux Aigles à domicile. C’était aussi le point de départ de l’actuelle crise où la réaction de la FEMAFOOT est désormais attendue alors que les espoirs débutent bientôt les jeux olympiques de Paris. Reste à savoir quels seront les impacts du boycott collectif sur les prestations de l’équipe nationale.

I KEÏTA

