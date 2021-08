Assemblée générale ordinaire : La Fémafoot obtient le feu vert des mandataires

La Fédération malienne de football a tenu sa 48e assemblée générale ordinaire le samedi 21 août à Bamako. Les 85 mandataires des clubs, ligues et groupements sportifs ont validé le rapport d’activités de la saison 2019-2020 et donné leur accord pour l’approbation des nouveaux textes lors d’une assemblée générale extraordinaire devant se tenir en octobre 2021.

Initialement prévue pour le 27 décembre 2020, cette AGO avait été reportée à la suite de l’intervention du Tribunal Arbitral de Sport. Le chemin étant balisé et le climat propice, la Fémafoot a donc jugé nécessaire de la tenir le samedi passé.

Ainsi, dans son discours, le président Mamoutou Touré « Bavieux, a rappelé qu’au regard de son programme, des actes posés jusqu’ici par le Comité exécutif montrent la volonté de l’actuel bureau fédéral à développer les bases de notre football et de le hisser au niveau des meilleurs du continent. Pour preuves, il a tenu à rappeler le vaste chantier ouvert en ces points : la tenue à bon port de la ligue 1 malgré la-19, la validation par la FIFA du financement d’un nouveau Centre Technique dont la première pierre a été posée par Gianni Infantino, la validation par la FIFA du financement d’un siège pour chacune des ligues régionales, la refondation et la restructuration de l’administration de la fédération ainsi que l’inscription du Mali au Programme de Suivi Technique de la FIFA.

Aussi, a rappelé le président Touré, les textes existants de la fédération ont été relus par un comité d’experts pour les rendre plus cohérents et faciles à exploiter en plus de l’élaboration de nouveaux textes pour une bonne gouvernance de notre football.

A l’unanimité, les 85 délégués ont donné leur accord pour la tenue d’une assemblée générale extraordinaire en vue de valider les modifications apportées aux textes existants et d’adopter les nouveaux textes supplémentaires.

Alassane CISSOUMA

Commentaires via Facebook :