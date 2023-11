Organisateur de la cérémonie de récompense dénommée Ballon d’or, France Football vient de signer un accord de partenariat avec l’Uefa. Cette collaboration avec l’instance dirigeante du football européen arrive avec l’introduction de deux nouvelles distinctions quelques années après le retrait de la Fifa (en 2016) qui a fini par créer sa propre marque appelée “The Best Fifa Awards”.

Au lendemain de la consécration de Lionel Messi en tant que meilleur joueur de l’année pour son 8e Ballon d’or, France Football a annoncé une mini-révolution dans l’organisation de sa cérémonie de récompense annuelle. Cette révolution est accompagnée de l’arrivée d’un nouveau partenaire qui n’est d’autre l’instance suprême du football européen à savoir l’Uefa.

Dans le cadre de ce partenariat, l’Uefa et le Groupe Amaury, propriétaire du journal français France Football, disent entendre renforcer le statut et la portée de “cet ensemble de distinctions à l’échelle mondiale, tout en favorisant l’unité et la collaboration au sein de la communauté du football”.

“Présenté chaque année par France Football depuis 1956, le Ballon d’or est la distinction la plus prestigieuse que des footballeurs puissent recevoir. Elle les récompense pour leurs réalisations et leurs talents exceptionnels. Dans le cadre de ce partenariat, le Groupe Amaury demeure propriétaire de la marque Ballon d’or et continue de superviser le système de vote, qui restera indépendant et inchangé. L’Uefa mettra son expertise footballistique au service de ce partenariat ; elle vendra les droits commerciaux mondiaux et organisera le gala annuel de remise des différentes distinctions du Ballon d’or”, peut-on lire sur le site de l’Uefa.

Avec son nouveau partenaire qui arrive avec ses expertises, France Football introduira deux nouvelles distinctions dans le lot des récompenses. Il s’agit d’Entraîneur d’équipe masculine de l’année et d’Entraîneur d’équipe féminine de l’année, qui récompenseront la contribution inestimable des entraîneurs à la réussite des équipes.

Mais en revanche, il est indiqué que la liste actuelle des distinctions ainsi que leur nom seront maintenus, à savoir le Ballon d’Or masculin, le Ballon d’Or féminin, le Trophée Kopa (meilleur joueur de moins de 21 ans), le Trophée Yachine (meilleur gardien), le Trophée Gerd Müller (meilleur buteur de la saison précédente), le Trophée du club masculin de l’année, le Trophée du club féminin de l’année et le Prix Socrate (action humanitaire).

“Depuis près de 70 ans, le Ballon d’or représente la plus prestigieuse récompense individuelle dans le monde du football et témoigne du talent, du dévouement et de l’impact extraordinaires des légendes du jeu et de leur empreinte durable dans l’histoire de ce sport. Les compétitions interclubs et pour équipes nationales de l’Uefa, telles que l’Uefa Champions League et l’Euro de l’Uefa, sont considérées comme les plus grandes scènes mondiales pour les footballeurs d’élite. Souvent, elles jouent un rôle déterminant dans la nomination d’une joueuse ou d’un joueur à des distinctions majeures et leur place au sein du panthéon du football. Dans le monde sportif, l’Uefa et le Ballon d’or sont synonymes d’excellence. Notre partenariat sera donc naturellement prestigieux et créera une synergie qui promet d’être tout simplement exceptionnelle”, s’est glorifié Aleksander Čeferin, président de l’Uefa tandis que le patron du Groupe Amaury a déclaré, Jean-Etienne Amaury, CEO que : “Ce partenariat consolide encore les relations et les liens historiques entre l’Uefa et le Groupe Amaury, qui remontent à plus d’un demi-siècle, lorsque L’Équipe a lancé l’idée de créer la Coupe des clubs champions européens, qui est aujourd’hui la plus prestigieuse compétition de football interclubs du monde, l’Uefa Champions League”.

A C.

Commentaires via Facebook :