Ballon d’Or : Quatre Africains, zéro Malien parmi les nominés

Initiateur du trophée Ballon d’or, France Football a dévoilé la liste des 30 nominés pour l’une des prestigieuses distinctions individuelles pour un footballeur. Sur la trentaine de prétendants, figurent quatre Africains mais aucun Malien. La cérémonie de remise du trophée aura lieu le 30 octobre 2023 à Paris, en France.

Détenteur du dernier Ballon d’or, Karim Benzema a enfin découvert le visage de ceux qui veulent lui ravir la vedette lors de la prochaine cérémonie de remise du trophée. Parmi ces concurrents les plus sérieux se trouvent le septuple vainqueur (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 et 2021). En effet, vainqueur de la Coupe du monde 2022, Lionel Messi qui a été également sacré champion de France peut logiquement prétendre à un 8e titre. En plus de l’Argentin, Erling Haaland fait aussi figure de favori. Le Norvégien a raflé presque tout sur la scène européenne. Du championnat d’Angleterre à la Coupe locale en passant par les titres de meilleur joueur/buteur de la Premier League à la Super Coupe d’Europe, le joueur de Manchester City a su s’armer d’arguments solides pour pouvoir détrôner le Français Karim Benzema qu’il a d’ailleurs éliminé en demi-finale de la Ligue des Champions.

Alors que le seul Africain vainqueur du trophée reste le Libérien Georges Weah (1995), il y a peu de chance que l’exploit africain d’il y a 28 ans soit réédité. Les quatre Africains présents sur la liste des 30 présélectionnés ne pèsent pas assez lourds face au champion du monde et celui de l’Europe. Ces quatre Africains sont : les portiers Yassine Bounou (Maroc), André Onana (Cameroun) et les attaquants Mohamed Salah (Egypte), Victor Osimhen (Nigeria),

Pour l’édition du Ballon d’or de cette année, le journal français France Football a apporté quelques innovations. Désormais, la plus haute distinction personnelle de ce sport sera donnée au regard d’une saison entière (à savoir 2022-2023), et non plus sur une année civile, explique Footmercatoo qui ajoute que cette nouvelle formule permet donc de prendre en compte toutes les compétitions et cela veut donc dire la Coupe du Monde 2022 forcément. Sur l’ancien modèle, le Mondial n’aurait pas été pris en compte pour attribuer ce Ballon d’or.

A.C

La liste des 30 nommés

Josko Gvardiol (Croatie, Leipzig/Manchester City)

Jamal Musiala (Allemagne, Bayern Munich)

André Onana (Cameroun, Inter Milan/Manchester United)

Karim Benzema (France, Real Madrid/Al-Ittihad)

Mohamed Salah (Égypte, Liverpool)

Bukayo Saka (Angleterre, Arsenal)

Kevin De Bruyne (Belgique, Manchester City)

Jude Bellingham (Angleterre, Dortmund/Real Madrid)

Randal Kolo Muani (France, Francfort/PSG)

Bernardo Silva (Portugal, Manchester City)

Khvicha Kvaratskhelia (Géorgie, Naples)

Nicolo Barella (Italie, Inter Milan)

Emiliano Martinez (Argentine, Aston Villa)

Ruben Dias (Portugal, Manchester City)

Erling Haaland (Norvège, Manchester City)

Martin Odegaard (Norvège, Arsenal)

Ilkay Gundogan (Allemagne, Manchester City)

Yassine Bounou (Maroc, Séville)

Julian Alvarez (Argentine, Manchester City)

Vinicius Jr (Brésil, Real Madrid)

Rodri (Espagne, Manchester City)

Antoine Griezmann (France, Atlético de Madrid)

Lionel Messi (Argentine, PSG/Inter Miami)

Lautaro Martinez (Argentine, Inter Milan)

Robert Lewandowski (Pologne, Barcelone)

Kim Min-jae (Corée du Sud, Naples)

Kylian Mbappé (France, PSG)

Luka Modric (Croatie, Real Madrid)

Victor Osimhen (Nigeria, Naples)

Harry Kane (Angleterre, Tottenham/Bayern Munich)

