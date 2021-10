Barcelone-Real Madrid (1-2) : les Merengue s’adjugent un petit Clasico

Un avantage qui s’est longtemps avéré suffisant pour l’emporter. Et pour cause, après un premier acte décevant et peu enthousiasmant, conclu sur un seul tir cadré, à mettre à l’actif des Madrilènes, le second acte n’a guère été plus endiablé. Le FC Barcelone a bien tenté d’afficher un visage plus offensif, à l’image de l’entrée de Coutinho à la pause, mais les hommes de Ronald Koeman n’ont pas été assez incisifs pour réellement faire vasciller l’arrière-garde adverse. C’est même l’attaquant français Karim Benzema, qui est passé le plus proche de faire trembler les filets après un merveilleux travail de Luka Modric, voyant sa reprise de volée bien captée par Marc-André Ter Stegen (62e). Sans avoir à forcer son talent, le club de la capitale espagnole s’est contenté de contenir un Barça en manque d’inspiration, avant de piquer à nouveau en toute fin de rencontre. Sur un contre éclair, Marco Asensio a forcé Marc-André Ter Stegen a réaliser l’exploit. En vain, puisque Lucas Vazquez avait bien suivi (90e+3). Dans la foulée, Sergio Aguero, lui aussi entré en jeu en cours de match, a réduit le score et s’est offert un premier but pour le Barça (90e+7). Une réaction beaucoup trop tardive… Solide à défaut d’être brillant, le Real s’empare donc de la place de leader. Avec 20 pts au compteur, les Merengue comptent 5 unités d’avance sur leur adversaire du jour, 8ème.