Explosion de joie dans les rangs de l’AS Police qui s’est adjugé le dernier ticket de la Division Ouest pour la première édition de la Basketball Africa League.

Le champion du Mali a effectué une mauvaise entame de match et s’est retrouvé à la traîne dans le premier quart-temps, mais un réveil des Policiers sonné par l’excellent Ibrahim Haïdara leur a permis de réduire l’écart à un point car l’Abidjan basket-ball club de Côte d’Ivoire ne menait que 20-19 à la fin du quart-temps.

En deuxième mi-temps, Haïdara a maintenu son impressionnante prestation en marquant 12 points et 6 rebonds, tandis que Malcolm White ajoutait 9 points pour asseoir la domination de leur équipe.

Les joueurs de Moussa Sogoré ont fait preuve d’une grande résilience en défense en prenant 15 rebonds. Le banc a ajouté 16 points pour un score de 42-31 à la pause.

Le troisième quart a été très serré, et le duo Abraham Sie et Lassina Konaté a permis à l’Abidjan basket-ball club (ABC) de l’emporter 17-15 et de ramener le score à 57-48 à la fin du quart temps.

La dernière période a été un véritable drame car les deux tirs à trois points successifs de Sie ont donné à l’Abidjan basket-ball club une courte avance 63-62. Malgré son impressionnante prestation soldée par 25 points (le record du match) et 8 passes décisives, Sie n’a pas pu aider l’ABC à creuser l’écart.

L’AS Police a toutefois démontré un caractère sans précédent grâce à Benke Diarouma et Timothy Steed qui ont cumulé 25 points pour permettre à leur équipe de s’imposer 71-69 et de s’adjuger une place dans la prestigieuse joute continentale qui aura lieu l’an prochain.

Moussa Sogore, l’entraîneur de l’AS Police, s’est ainsi réjoui de la qualification de son équipe pour la saison régulière de la BAL 2020 : « C’est l’une des meilleures choses qui puissent nous arriver. Les joueurs ont fait preuve d’une grande détermination et cela signifie beaucoup pour nous. Nous savons que cela incitera davantage de personnes à investir dans la discipline et nous continuerons à travailler dur avant la BAL ».

L’AS Police rejoint le GSP d’Algérie et FAP pour la saison régulière de la Basketball Africa League. Tous les qualifiés pour la compétition seront connus à l’issue des éliminatoires de la Divison Est qui se dérouleront à Kigali du 17 au 22 décembre. Les qualifiés d’office sont les représentants d’Angola (Petro de Luanda), d’Égypte (Zamalek), du Maroc (AS Salé), du Nigéria (Rivers Hoopers), du Sénégal (AS Douanes) et de la Tunisie (Union Sportive Monastirienne). La direction de la BAL a annoncé que Le Caire (Égypte), Dakar (Sénégal), Lagos (Nigéria), Luanda (Angola), Rabat (Maroc) et Monastir ou Tunis (Tunisie) comme les villes hôtes de la Saison Régulière de la BAL, et Kigali (Rwanda) abritera le FINAL FOUR et la Finale de la BAL.

