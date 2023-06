Le Stade malien de Bamako laisse désormais son empreinte à la Basketball Africa League (BAL). Les Blancs de Bamako se sont adjugé la 3e place, en s’imposant face au mythique club de basket-ball d’Angola, Petro Atletico de Luanda : 73 à 65.

Pour sa toute première participation à la Basketball Africa League, le Stade malien de Bamako a écrit son histoire en réalisant une belle performance avec un effectif constitué en majorité de joueurs locaux. Avec cette prouesse, nous pouvons dire que la mission du coach Kaba Kanté et ses poulains a été pleinement accomplie.

Dès le coup d’envoi de la rencontre, les joueurs du Stade malien de Bamako ont affiché leur détermination à s’imposer face à l’équipe de Petro Atletico de Luanda. Grâce à sa vivacité, Aliou Diarra a permis aux Blancs de Bamako de gagner le premier quarts-temps 20-15. Plus rapides dans le jeu que leur adversaire, les poulains du coach Kaba Kanté gardent l’avantage au deuxième quarts-temps (36-24).

Au retour des vestiaires, les joueurs du Petro Atletico de Luanda reviennent au score et prennent l’avantage au terme du troisième quarts-temps par le score de 54-50. Cependant, le dernier quarts-temps où quart de la mort a été très fatal pour les Angolais. Ils ont été malmenés par les pensionnaires de Sotuba qui mettent 23 points contre 14. Ce réalisme devant le panier a été possible grâce au coaching gagnant du technicien malien Kaba Kanté. Finalement, les Blancs de Bamako s’imposent par le score de 73-65 et terminent sur le podium dernière Al Ahly d’Egypte et l’AS Douanes du Sénégal.

Aliou Diarra remporte le prix DPY

La saison 2023 du BAL s’est terminée le samedi 27 mai dernier avec Al Ahly sacré champion de la saison après avoir battu l’AS Douanes en finale au BK Arena de Kigali. Outre le titre de match de championnat, un certain nombre de récompenses ont été décernées pour couronner une saison qui a vu douze clubs s’affronter sur 38 matchs dans trois villes. Nuni Omot d’Al Ahly a été nommé joueur le plus utile de la BAL 2023. L’attaquant Sud-Soudanais a mis en lumière l’équipe première ALL-BAL aux côtés de Chris Crawford et Jean Jacques Boissy de l’AS Douanes, Aliou Diarra du Stade malien de Bamako et Dane Miller (SLAC).Aliou Diarra, l’un des meilleurs joueurs de la saison 2023 du BAL, a remporté le titre de joueur défensif de l’année Dikembe Mutombo. En plus de sa reconnaissance défensive, Diarra est devenu l’un des meilleurs joueurs de la saison en devenant le premier joueur de l’histoire de la compétition à enregistrer huit doubles-doubles consécutifs. Aliou a récolté en moyenne 18,3 points. Il a fait la moyenne de la ligue avec 12,8 rebonds et 2,3 contres par match.

Mahamadou Traoré

