La Fédération malienne de boxe (FEMABOXE) a organisé le samedi 12 novembre l’édition 2022 du gala de boxe parrainé par le Président du Comité National Olympique et Sportif du Mali (CNOSM), M. Habib Sissoko. C’était sur l’esplanade du Stade Mamadou Konaté, à N’Tominkorobougou, en présence des responsables de la boxe malienne et d’un public passionné qui a eu droit 7 combats sur les 8 programmes. Le Président Sissoko était représenté par le vice-président Abdoul Wahab Zoromé. Cette compétition a une fois de plus mis en évidence l’utilité du partenariat CNOSM-Moov Africa Malitel pour de nombreuses disciplines sportives du pays.

Le gala a débuté avec les 71 Kg et Oumar Diallo de Star-boxing a battu Daouda Diarra du Dojo Camp para (DCP). Chez les 75 kg, Boureima Konaté du Club Madoufing a vaincu Amidou Konaté du DCP. L’unique combat féminin du gala (57 Kg) a vu Kadidia Sogodogo (Star-boxing) battre Rokia Fomba du club Ring Belkhir Kéita (RBK) à l’unanimité des juges. Ce combat a tenu le public en haleine.

Dans la catégorie (57 Kg) chez les garçons, Youssouf Doumbia du RBK et Morimakan Tounkara Star-boxing se sont neutralisés dans un combat âprement disputé. Dans la catégorie des 60 Kg, Alou Sacko (Star-boxing) a mis KO Moriba Doumbia (RBK) à la 2e reprise. On a eu droit à l’un des meilleurs combats du gala dans la catégorie des 63,5 Kg avec Diakaria Diarra de l’USFAS vainqueur de Badjan Diarra du RBK. Le second KO (3e reprise chez les 75Kg) du gala est à l’actif de Adama Diarra du Stade malien qui était en face de Sékou Coulibaly de l’USFAS. Faute d’éclairage, le dernier combat (devant opposer Abdoulaye Traoré de l’USFAS à Tidiane Coulibaly de RBK chez les 91 Kg) n’a pas eu lieu.

Tous les combats étaient prévus en trois rounds de 3 minutes. A noter que le Dojo Camp para (DCP) et le Club Madoufing étaient à leur première participation à une compétition fédérale. Ce gala «Habib Sissoko» s’est déroulé en présence de Gérard et Fanta Sylla de la Fédération guinéenne de boxe liée à la Femaboxe par un partenariat fructueux.

D’une manière générale, même si nos boxeurs manquent toujours de condition physique, les combats ont été âprement disputés au grand bonheur du public. Les responsables de la Femaboxe ont profité de l’opportunité pour saluer le leadership du président du CNOSM, Habib Sissoko, et pour magnifier le partenariat CNOSM-Moov Africa Malitel qui, depuis des années, permet aux Fédérations sportives nationales (FSN) de multiplier les compétitions au niveau national.

C’est grâce à ce sponsoring que la Femaboxe est par exemple en mesure d’organiser un gala presque tous les mois. Ce qui est de bon augure pour la promotion et le développement du noble art dans notre pays. Et en termes de gestion, les audits (interne et externe) n’ont jamais remis en cause la transparence avec laquelle les fonds sont gérés. Les oiseaux de mauvais augure peuvent continuer à verser leur bile sur le président du CNOSM (en s’acharnant sur lui par méchanceté gratuite), mais les responsables de nos fédérations savent ce que ce partenariat leur apporte !

