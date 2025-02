Bras de fer-championnats : Tiekiss, la surprise du chef

Le week-end passé, deux championnats de Bras de fer se sont disputés à Bamako. Il s’agit du championnat Minimes pour les 14 et 15 ans et celui des Vétérans pour la tranche d’âges de 40 à 50 ans et plus. Tiekiss a créé la surprise !

Organisés par la Fédération malienne de Bras de fer, les deux championnats se sont déroulés au Foyer des Jeunes de Quinzambougou. L’objectif étant de promouvoir la discipline auprès des jeunes et des seniors, sa tenue a mobilisé une foule nombreuse, a indiqué le Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm). Selon la même source, ce sont plus d’une soixantaine de participants qui se sont affrontés dans la catégorie Minimes. En finale de cette catégorie, Souleymane Koné s’est imposé face à Abdoulaye Cissé après un combat intense, nous apprend le Cnosm. Chez les Vétérans, Moussa Konaté “Moussani” a dominé Madou Mariko (arbitre en activité de la FMBFS) dans la catégorie Masters (40-50 ans) tandis que Tiékoura Traoré “Tiekiss” (50 ans plus) a créé la surprise en battant Ali Sissoko “Babily” dans un duel serré et palpitant. « Par cette activité, la Fédération cherche à promouvoir les catégories (jeunes, vétérans) pour élargir la base de pratiquants et offrir plus de visibilité au Bras de Fer Sportif. Le 1ᵉʳ vice-président, Bekaye Diawara, a insisté sur l’importance d’organiser des compétitions pour toutes les tranches d’âge », a fait savoir le Comité olympique qui est très présent aux côtés des Fédérations des disciplines sportives méconnues dont celle du Bras de fer.

Moussa Bangaly

Commentaires via Facebook :