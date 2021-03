Docteur Patrice Motsepe, Président du club sud-africain Ma melodie Sundowns est candidat à la présidence de la Confédération Africaine de Football (CAF) pour les élections au sein de l’instance faîtière du football africain qui auront lieu le 12 mars 2021 au Maroc. En 10 points, dénommés « CAF ten points actions », il expose son programme d’action dont le but est de « rendre meilleur le football africain à travers le monde ». Ces 10 points, qui font de lui le meilleur candidat à la présidence de la CAF, abordent le renforcement des relations entre partenaires, la CAF et les associations membres ; la professionnalisation de l’administration de l’institution ; une meilleure gouvernance ; la construction des infrastructures sportives dans toute l’Afrique ; la promotion du football des jeunes et celui des femmes ; la protection de l’intégrité des arbitres ; l’instauration du VAR dans toutes compétitions majeures ; opérer des reformes pour l’amélioration de la gestion de la CAF et de ses associations affiliées ; développer une meilleure relation avec la FIFA et les autres confédérations. A travers ce programme d’action, l’élection du Sud-africain fera changer positivement le niveau du football africain. Le milliardaire sud-africain Patrice Motsepe est désormais le seul candidat pour la présidence de la Confédération africaine de football (CAF). Après le Sénégalais Augustin Senghor et l’Ivoirien Jacques Anouma, vendredi, le Mauritanien Ahmed Yahya a annoncé à son tour samedi qu’il renonce à se présenter au nom de «l’avenir de la CAF et du football africain».

Après leur entrevue du week-end dernier à Rabat, les 4 dirigeants se sont de nouveau rencontré à le week-end à Nouakchott en Mauritanie en marque de la finale de la CAN U20 remportée par le Ghana contre l’Ouganda (2-0), samedi dernier, pour ratifier officiellement le « protocole de Rabat» qui répartit les rôles comme suit : Motsepe président, Senghor et Yahya vice-présidents et Anouma conseiller spécial du président. Le plan chapeauté par la FIFA va bel et bien se mettre en place.

Les grandes lignes de son programme d’action

Point 1 : Faire de sa priorité, le développement et la croissance du football dans chaque pays avec ses partenaires d’affaire ;

Point 2 : Rendre plus professionnel et efficaces l’administration et toutes les compétitions de la CAF ;

Point 3 : Meilleur gouvernance, identique à celle de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) et plus d’éthique pour le respect du football africain ;

Point 4 : Construire au moins un stade national aux normes internationales et au moins 200 terrains de football dans toute l’Afrique ;

Point 5 : Investir dans la promotion de football des jeunes et des filles et dans celle du football scolaire en grand nombre ;

Point 6 : Relever le football Féminin au même niveau que celui des grandes nations de football ;

Point 7 : Protéger l’intégrité des arbitres, pour une prestation beaucoup plus professionnelle et surtout impartiale ;

Point 8 : instaurer la présence de Video Assistance Refere (VAR) à toutes les grandes compétitions Régionales et internationales ;

Point 9 : Entre 3 et 6 mois, opérer des reformes pour l’amélioration de la gestion de la Confédération Africaine de Football et des associations membres ;

Point 10 : Développer une meilleure relation avec la FIFA et les autres Confédérations pour l’intérêt de la CAF et les associations membres.

Ousmane CAMARA

