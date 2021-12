Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, a confirmé, lundi, la tenue de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022 contrairement aux souhaits des clubs européens et de la FIFA qui militaient pour le report de la compétition à une date ultérieure.

« La compétition doit commencer quand ? Le 9 janvier ? Je serai au Cameroun le 7 janvier avec ma petite famille pour la CAN qui commence le 9 janvier », a-t-il indiqué, lundi, aux médias lors de sa visite aux différentes structures sportives de la capitale camerounaise.

« Nous avons une idée claire de ce que nous souhaitons faire. Il est question d’organiser la Coupe d’Afrique des nations au Cameroun. Nous sommes très clairs en termes d’engagement de faire de cette CAN un succès. Je suis confiant. Nous voulons donner une bonne image du Cameroun et de l’Afrique au monde », a-t-il assuré.

« La CAN est un moment important pour les Camerounais et pour tous les Africains. Nous devons croire en nous-mêmes, croire en nos capacités. Si nous ne croyons pas en nous- mêmes, personne ne le fera à notre place. Je suis fier du travail abattu ici. Et cette CAN sera une réussite », a-t-il ajouté.

Il a par ailleurs invité tous les Africains à s’unir pour faire de ce tournoi, une belle réussite du football africain.

Le variant Omicron du coronavirus avait inquiété la CAF. Son Comité exécutif avait évoqué, le 19 décembre, l’hypothèse d’une reprogrammation de la CAN.

« Il n’y aura pas de report », avait toutefois insisté la semaine dernière à Yaoundé, le Secrétaire général de la CAF, Véron Mosengo-Omba.

Le 16 décembre, la CAF et les autorités camerounaises se sont mises d’accord sur le protocole sanitaire durant la compétition.

SOURCE: https://www.aa.com.tr/

