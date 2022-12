Samuel Eto’o a été filmé en train d’agresser un homme, lundi après Brésil-Corée du Sud (4-1). Il s’agit d’un YouTubeur algérien qui aurait lancé des accusations de corruption d’arbitre contre le président de la Fédération camerounaise.

Un large sourire et une grande disponibilité pour prendre des photos… puis, un voile rouge. Samuel Eto’o a perdu ses nerfs lundi sur le parvis du stade 974 après la rencontre entre le Brésil et la Corée du Sud (4-1) en Coupe du monde. Le président de la Fédération camerounaise de football est devenu furieux contre un homme s’approchant de lui avec une caméra et un micro, lui posant des questions inaudibles sur la vidéo du site La Opinion de Los Angeles devenue virale sur les réseaux sociaux.

“The journalist asked Eto’o how much he bribed a referee for a game” – This is the truth right?

Terrible and ridiculous question.

I agree, as a leader Eto’o could have handled it better & use that opportunity to clear the rumour if there was any, leadership skills.

— Adepoju Tobi Samuel 🇳🇬 (@OgaNlaMedia) December 6, 2022