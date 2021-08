CAN 2021 : la CAF dévoile les chapeaux pour le tirage

Ça y est ! Les fans du football vont connaître les détails de la phase finale de la CAN 2021, prévue au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022, à savoir : la composition des poules, le calendrier détaillé des 52 matches du tournoi. Le tout, à l’issue d’un tirage au sort annoncé pour ce 17 août à partir de 18h au Palais des Congrès de Yaoundé.

En attendant, la Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé les grandes lignes de la procédure du tirage au sort avec la publication de la composition des 4 chapeaux de 6 équipes chacun, qui seront utilisés pour l’occasion. Aussi, chacun des 6 groupes de la CAN sera constitué de 4 sélections issues chacune d’un chapeau différent. Comme en 2019, l’instance a précisé avoir réparti les équipes «sur la base du classement mondial FIFA/Coca-Cola publié le 12 août 2021 (le dernier classement publié avant la date du tirage au sort).» L’Algérie en tant que tenant du titre et le Cameroun en tant que pays-hôte étaient de toute façon assurés de figurer dans le chapeau 1, complété par le Sénégal, la Tunisie, le Maroc et le Nigeria.

Avec l’Egypte, le Ghana, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Burkina Faso et la Guinée, le chapeau 2 aura aussi fort belle allure, tandis que le Gabon, revenu à un bon niveau ces derniers temps, fera figure d’épouvantail dans le chapeau 3. On retrouve enfin les deux petits nouveaux que sont les Iles Comores et la Gambie, qui vont disputer leur première CAN, dans le chapeau 4.

Reportée d’un an en raison de la crise sanitaire, la phase finale se déroulera du 9 janvier au 6 février 2022 dans les villes de Douala, Yaoundé (Stade d’Olembé et Stade Ahmadou Ahidjo), Bafoussam, Garoua et Limbé.

Chapeau 1 : Cameroun, Algérie, Sénégal, Tunisie, Maroc, Nigeria

Chapeau 2: Egypte, Ghana, Côte d’Ivoire, Mali, Burkina Faso, Guinée

Chapeau 3 : Cap-Vert, Gabon, Mauritanie, Sierra Leone, Zimbabwe, Guinée-Bissau

Chapeau 4 : Malawi, Soudan, Guinée équatoriale, Comores, Ethiopie, Gambie

Compétitions interclubs de la CAF : les dés sont jetés

La Confédération africaine de football (CAF) a procédé au tirage au sort des deux tours préliminaires de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération. Le champion du Mali, le Stade malien, hérite de l’AS Sonabel du Burkina Faso. Les Algériens du CR Belouizdad et de l’ES Sétif affronteront respectivement d’Akwa United (Nigeria) et du Fortune FC (Gambie), tandis que les Gabonais de Bouenguidi, éliminés par le TP Mazembe la saison passée, se frotteront encore à un club congolais, qui sera cette fois Maniema Union.

10 clubs sont exemptés du premier tour : Al Ahly (Egypte), Zamalek (Egypte), Espérance Tunis (Tunisie), Etoile du Sahel (Tunisie), Wydad Casablanca (Maroc), Raja Casablanca (Maroc), Horoya (Guinée), TP Mazembe (RDC), Simba (Tanzanie), Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud). Les matches aller du premier tour auront lieu les 10, 11 et 12 septembre tandis que les retours sont prévus du 17 au 19 septembre.

Si le Stade malien se qualifie pour le deuxième, il affrontera le Horoya de Guinée pour une place dans la phase de poules.

En Coupe de la Confédération, le Binga FC, finaliste de la Coupe du Mali, hérite de Monrovia Club Breweries du Liberia au premier tour préliminaire. Si le représentant malien parvient à se sortir duel, il se frottera au vainqueur de la double confrontation ASFA Yennenga du Burkina Faso-FC San Pédro de Côte d’Ivoire au deuxième tour.

