CAN 2023 : 28 mousquetaires pour la bataille de Brazzaville

La sélection nationale affronte les Diables rouges le 18 juin dans la capitale congolaise, au compte de la 5è et avant dernière journée des éliminatoires de la CAN, Côte d’Ivoire 2023

Le sélectionneur national éric Sékou Chelle était face à la presse hier pour dévoiler la liste des joueurs convoqués pour le match Congo-Mali (18 juin à Brazzaville), comptant pour la 5è et avant dernière journée des éliminatoires de la CAN, Côte d’Ivoire 2023. Au total, 28 joueurs ont été appelés par le technicien, dont une nouvelle tête, Fousseni Diabaté qui évolue au Partizan Belgrade en Serbie.

Absents lors de la précédente liste, trois joueurs font leur grand retour. Il s’agit des attaquants Ibrahima Koné (FC Lorient, France) et El Bilal Touré (Almeria, Espagne) et le milieu de terrain Adama Traoré «Noss» (Hull City, Angleterre). Moussa Djénépo (Southampton, Angleterre) et Yves Bissouma (Tottenham, Angleterre) sont les grands absents de la liste de l’ancien défenseur international. Pour le reste, la plupart des joueurs convoqués par éric Sékou Chelle étaient présents lors de la double confrontation des Aigles avec les Scorpions de la Gambie (3è et 4è journées des éliminatoires).

Entre autres, on peut citer les gardiens Ismaël Diarra Diawara (Malmö, Suède), Djigui Diarra (Young Africans, Tanzanie), les défenseurs Hamari Traoré nouvellement transféré à la Real Sociedad en Espagne, Massadio Haïdara (RC Lens, France), Mamadou Fofana (Amiens, France), Boubacar Kiki Kouyaté (Montpellier, France), Falaye Sacko (Montpellier, France), Diadié Samassékou (Olympiakos, Grèce), Mohamed Camara (Monaco, France), Lassana Coulibaly (Salernitana, Italie), Aliou Dieng (Al Ahly, égypte), Adama Traoré (Ferencvaros, Hongrie), Moussa Doumbia (Sochaux, France), Sékou Koïta (Red Bull Salzburg, Autriche), Nene Dorgelès (Red Bull Salzburg, Autriche). «Je me suis basé sur trois critères pour sélectionner ces 28 joueurs. Il s’agit du temps de jeu, de la performance et surtout de la stratégie», a dit éric Sékou Chelle, après avoir dévoilé sa liste.

«Le temps de jeu prime sur la stratégie mais des fois, la stratégie peut également primer sur le temps de jeu», a ajouté le technicien, avant d’évoquer la confrontation avec le Congo. «On s’attend à un match difficile avec un contexte compliqué. C’est à nous de nous mettre dans les meilleures conditions pour bien aborder le match et d’être très ambitieux là-bas. Ça va être un match compliqué», a insisté éric Sékou Chelle.

Le Mali est leader de la poule avec 9 points et a besoin d’un match nul pour valider son ticket pour la phase finale de la CAN.

LES 28 MOUSQUETAIRES

Gardiens de but (3) : Ismaël Diarra Diawara (Malmö, Suède), Djigui Diarra (Young Africans, Tanzanie), Bosso Ibrahim Mounkoro (TP Mazembé, RD Congo).



Défenseurs (8) : Hamari Traoré (Rennes, France), Massadio Haïdara (RC Lens, France), Almamy Touré (Franckfort, Allemagne), Mamadou Fofana (Amiens, France), Amadou Danté (Strum Graz, Autriche), Boubacar Kiki Kouyaté (Montpellier, France), Falaye Sacko (Montpellier, France), Mamadou Traoré (Volvodina FC, Serbie).



Milieux de terrain (9) : Diadié Samassékou (Olympiakos, Grèce), Mohamed Camara (Monaco, France), Lassana Coulibaly (Salernitana, Italie), Aliou Dieng (Al Ahly, Egypte), Kamory Doumbia (Reims, France), Ismaël Coulibaly (Sheffield United, Angleterre), Amadou Haïdara (RB Leipzig, Allemagne), Cheick Oumar Doucouré (Crystal Palace, Angleterre), Adama Traoré «Noss» (Hull City, Angleterre).



Attaquants (8) : Adama Traoré (Ferencvaros, Hongrie), Moussa Doumbia (Sochaux, France), Fousseni Diabaté (Partizan Belgrade, Serbie), Sékou Koïta (Red Bull Salzburg, Autriche), Nene Dorgelès (Red Bull Salzbourg, Autriche), Boubacar Traoré (US Monastir, Tunisie), Ibrahima Koné (FC Lorient, France), El Bilal Touré (Almeria, Espagne).

Boubacar THIERO

