CAN 2023 : Un maillot pour feu Salif Keïta

L’information a été donnée vendredi dernier par la Fédération malienne de football (Femafoot) lors de la cérémonie de présentation du maillot officiel 2023-2024 et du maillot spécial de la CAN 2023. La cérémonie a coïncidé avec les sacrifices du 40è jour du décès de la légende du football africain, arraché à l’affection du monde sportif national et international, le 2 septembre dernier à l’âge de 77 ans.

Selon le président de la commission centrale du sponsoring, marketing et télévision de la Femafoot, Ichaka Diakité, le nouveau maillot est le fruit d’une collaboration entre l’instance dirigeante du football national et MK Production, un groupe d’entreprise dont fait partie Aération.

Le «Maillot Domingo» est l’ancien maillot qui a été retravaillé avec un Aigle beaucoup plus petit mais avec des serres. «Avec notre partenaire MK Production, nous avons dit que c’est un maillot spécial CAN, uniquement pour cette compétition. Sur l’a baptisé Domingo, une icône du football mondial. Salif Keïta a honoré le Mali et il sera honoré par le Mali. On va mettre ”Domingo merci” sur le maillot», a précisé Ichaka Diakité avant de témoigner sa reconnaissance à Malamine Koné (le patron d’Airness, ndlr) pour tout ce qu’il fait pour le Mali. Il y a deux maillots différents : le vert, le blanc et un autre maillot de couleur noire qui est une tunique de détente. Concernant la collection 2023-2024, on retrouve les mêmes couleurs : le maillot vert, le maillot blanc, la couleur du domicile et le maillot noir pour la détente.

«Nous avons fait un maillot simple. Les supporters seront étonnés de ne pas voir l’aigle là-dessus. Depuis 20 ans avec notre partenaire MK Production, nous avons su donner une identité aux Aigles du Mali. Aujourd’hui, en Afrique quand on parle des Aigles, malgré qu’il ya d’autres pays qui portent ce nom, on pense au Mali, parce qu’il ya l’aigle sur nos maillots», a assuré Ichaka Diakité, avant de terminer : «Avec ces hologrammes sur le maillot, c’est toute la culture du Mali qui est représentée. Ce n’est pas seulement le bogolan, toutes les ethnies et cultures du Mali peuvent se reconnaître sur ce maillot. Il y a une déclinaison du vert-jaune-rouge au cou, au dos et à l’intérieur».

Les Aigles ont inauguré la nouvelle tunique contre l’Ouganda, vendredi dernier au stade du 26 Mars et porteront le même maillot, demain au Portugal lors de leur deuxième match de préparation contre l’Arabie saoudite. Mais pendant la CAN, Côte d’Ivoire 2023, le capitaine Hamari Traoré et ses coéquipières changeront de couleurs pour porter le «Maillot Domingo».

Pour le sélectionneur national Éric Sékou Chelle, c’est une fierté de jouer avec un maillot dédié à Salif Keïta. «On va jouer nos matchs pour notre grand frère qui nous regarde là-haut. Cela me touche», a déclaré le technicien. « Salif était un grand Monsieur, une icône du football mondial. Nous allons tout faire pour porter haut le Drapeau national et faire honneur à sa mémoire», a dit pour sa part le capitaine Hamari Traoré.

Quant au représentant de la famille Keïta, Cheick Oumar Keïta, il a exprimé sa fierté et remercié les autorités du Mali et la Femafoot et ses partenaires pour cette marque de reconnaissance à l’endroit du premier Ballon d’or africain. «Nous sommes très honorés de cette dédicace, j’espère que ce maillot portera chance aux Aigles du Mali. Quelqu’un a choisi est resté au travers de la gorge de Salif Keïta et tout le Mali le sait : c’est le fait qu’il n’a pas réussi à offrir un trophée à son pays», a déclaré celui qui occupe le poste de président délégué du CSK, le centre créé en 1993 par feu Salif Keïta.

La vente de la collection 2023-2024 a été lancée après la cérémonie, mais la commercialisation du maillot spécial CAN 2023, c’est-à-dire le «Maillot Domingo» ne débutera qu’en novembre. Prix ​​de la nouvelle tunique : 32.000 Fcfa dans la boutique de la Femafoot.

Ladi Madiheri DIABY

Commentaires via Facebook :