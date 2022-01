Comme lors de la précédente édition de la Coupe d’Afrique des Nations, les Aigles du Mali ont été éliminés en 8es de finale de la compétition cette année également. En charge de l’équipe nationale depuis 4 ans environ, le sélectionneur Mohamed Magassouba, souvent très décrié, voit désormais les barrages éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022 comme sa dernière chance de survie dans le Nid des Aigles.

Au lendemain de l’élimination en 2019 lors de la Can Egypte, Mohamed Magassouba a bénéficié de la sympathie de bon nombre d’observateurs qui chantaient les qualités des jeunes joueurs qui n’avaient besoin, à leurs yeux, que du temps pour bien grandir ensemble. Et pour ne pas casser cette dynamique, le génie retrouvé était bien naturellement l’ancien directeur technique national. Sauf qu’au bout du compte, le rêve a laissé place aux désillusions 3 ans après avec cette fin de course encore à l’étape des 8es de finale de la Can Cameroun 2021.

Pourtant leader du groupe F, le Mali est la seule équipe de sa poule à avoir échoué en 8es de finale. La Gambie et la Tunisie qui ont respectivement fini 2e et 3e de la poule F derrière les nôtres ont écarté plus costauds qu’eux que sont la Guinée Conakry et le Nigeria sans aller aux prolongations à plus forte raison aux tirs au but.

Après le match contre la Guinée Equatoriale, les Maliens peuvent nourrir beaucoup de regrets. Regret de voir le sélectionneur la jouer trop défensif avec un système 4-3-3 composé seulement d’un milieu offensif en la personne d’Yves Bissouma qu’il a fini par remplacer. Regret d’avoir gaspillé bon nombre d’occasions de buts dans le match. Et enfin, regret de n’avoir pas su profiter de l’avantage lors de la séance des tirs au but lorsque le premier tireur équato-guinéen a complément manqué le cadre. Le petit lot de consolations ne peut être que les deux penaltys dont les Aigles auraient pu bénéficier quand un joueur adverse avait involontairement touché de la main le ballon dans sa surface et la bousculade ayant déséquilibré Moussa Doumbia qui filait vers la cage adverse.

En se faisant éliminer par la Guinée Equatoriale à l’issue des tirs au but (6 t.a.b. à 5) après le temps réglementaire et les prolongations soldés par 0-0, Magassouba n’a plus d’excuses pour être reconduit à la tête de l’équipe. Sa seule chance de survie réside désormais dans les éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022 dont il disputera le 3e et dernier tour contre la Tunisie en aller-retour en mars prochain avec match retour chez les Tunisiens.

Alassane Cissouma

PROGRAMME DES QUARTS DE FINALE

Samedi 29 janvier –

Gambie – Cameroun à 16h TU à Douala

Burkina Faso – Tunisie à 19h TU à Garoua

Dimanche 30 janvier –

Égypte – Maroc à 15h TU à Yaoundé

Sénégal – Guinée équatoriale à 19h TU à Yaoundé

