Malgré trois trophées individuels de “Homme du match”, aucun joueur malien ne figure dans l’équipe type de la 34e édition de la Can. Ce meilleur onze du tournoi est largement dominé par les pays qui ont atteint les demi-finales.

A la Can Côte d’Ivoire-2023, les Aigles du Mali ont survolé la phase de groupes en terminant premiers avant de s’affaisser en quarts de finale. En échouant aux portes du dernier carré de la compétition, les conséquences ont été énormes pour les nôtres. En plus du trophée ou d’une médaille, ils ont également manqué de figurer dans l’équipe type malgré trois distinctions individuelles décernées à Amadou Haïdara, Kamory Doumbia et Lassine Synayoko en tant que “Homme du match”.

En dévoilant son meilleur onze de départ du tournoi, la Caf a fait savoir que son Groupe d’étude technique a méticuleusement fait ses choix en tenant compte de la domination des équipes qui ont atteint les derniers stades du tournoi. Ce qui fait qu’aucune équipe ayant échoué avant la demi-finale n’a réussi à placer un joueur dans ce “Best XI”, à l’exception de la Guinée équatoriale dont l’attaquant Emilio Nsué a fini meilleur buteur. Dans l’équipe type de la Caf, la Côte d’Ivoire, sacrée championne d’Afrique, se taille la part du lion avec la présence de trois Eléphants.

Dans la cage, le meilleur gardien de but du tournoi, le Sud-Africain Ronwen Williams, médaillé de bronze, est présent. En défense, l’on retrouve les Nigérians Ola Aina et William Troost-Ekong aux côtés de l’Ivoirien Ghislan Konan et du Congolais Chancel Mbemba, classé 4e. Au milieu de terrain, le Sud-Africain Teboho Mokoena ainsi que les Ivoiriens Jean Michael Seri et Franck Kessie se positionnent.

En attaque, le duo Yoane Wissa (RD Congo) et Ademola Lookman (Nigeria) apporte du flair et de la puissance à la ligne offensive complétée par Emilio Nsue (Guinée équatoriale), meilleur buteur du tournoi avec 5 réalisations.

Si la Côte d’Ivoire, pays hôte, a remporté (2-1) le titre à l’issue d’un match remarquable contre le Nigeria, l’Afrique du Sud s’est imposée à l’issue des tirs au but (0-0, 6 tab à 5) face à la RD Congo pour s’emparer du bronze.

Agé de 22 ans, l’Ivoirien Simon Adingra a été désigné “Meilleur jeune joueur” du tournoi. Son sélectionneur Emerse Faé a été nommé “Meilleur entraîneur”.

A C.

Equipe type dans un système 4-3-3

Gardien :

Ronwen Williams (Afrique du Sud)

Défenseurs :

Ola Aina (arrière droit, Nigeria)

Ghislan Konan (arrière gauche, Côte d’Ivoire)

William Troost-Ekong (défenseur central droit, Nigeria)

Chancel Mbemba (défenseur central gauche, RD Congo)

Milieux de terrain :

Teboho Mokoena (milieu de terrain défensif, Afrique du Sud)

Jean Michael Seri (milieu défensif droit, Côte d’Ivoire)

Franck Kessie (milieu de terrain offensif, Côte d’Ivoire)

Attaquants :

Yoane Wissa (à droite, RD Congo)

Ademola Lookman (à gauche, Nigeria)

Emilio Nsué (en pointe, Guinée Equatoriale)

Commentaires via Facebook :