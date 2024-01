Can-Côte d’Ivoire 2023 : un Fan Zone installé par Ecobank Mali pour permettre à la population de suivre les matchs des Aigles

A l’occasion de la rencontre entre le Mali et l’Afrique du Sud, dans le groupe E, comptant pour la première journée de la coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football, Ecobank Mali a un installé, le mardi 16 janvier, au terrain Djakarta de Garantiguibougou un Fan Zone afin de permettre à la population de suivre la confrontation. L’objectif est de soutenir les Aigles dans leur campagne africaine. C’était sous l’égide de la responsable marketing-communication chez Ecobank Mali, Boti Cklay.

Ecobank est un fier sponsor officiel de la Coupe d’Afrique des Nations CAF TotalEnergies Côte d’Ivoire 2023 et s’appuie sur l’esprit unificateur, stimulant et progressiste du football africain pour démontrer son engagement en faveur de la croissance durable du continent. C’est dans ce cadre que Ecobank Mali a mis en place un Fan Zone CAN au terrain de Garantiguibougou en commune V du district de Bamako où un écran géant a été installé afin de permettre à la population de suivre la rencontre entre le Mali et l’Afrique du Sud. L’objectif est de soutenir les Aigles dans leur campagne africaine.

Selon la responsable marketing-communication chez Ecobank Mali, la CAN est un évènement qui réunit plusieurs peuples à la fois. « On a bien voulu partager ces moments de joie avec les populations. On aurait pu rester dans nos bureaux huppés, mais on a voulu se rapprocher de la population afin que celle-ci ressente ce que Ecobank peut représenter pour elle », a déclaré Boti Cklay. Tout au long du parcours des Aigles en cette CAN, Ecobank va installer un Fan Zone à chacune de leur rencontre. « On espère que le Mali arrivera en finale », a-t-elle souhaité.

Le public venu en grand nombre a salué l’initiative de Ecobank- Mali, qui leur permet de suivre les matchs des Aigles, surtout en cette période de coupure et de délestage d’électricité. L’évènement a été marqué par l’organisation d’un jeu concours dont les questions portaient sur la vie de l’institution bancaire. Au passage, ce n’est pas la première fois que la banque panafricaine organise de tel évènement au Mali. En 2019 déjà, Ecobank avait installé des écrans géants à travers la ville de Bamako afin de permettre à la population de suivre la rencontre. L’évènement avait été arrêté en raison de la Covid-19 et de tout ce qui s’est passé à travers le monde et notamment au Mali, a précisé Boti Ckaly, Ecobank.

Le Groupe Ecobank est le premier groupe bancaire panafricain du secteur privé, doté d’une expertise africaine inégalée. Il est présent dans 35 pays d’Afrique subsaharienne, ainsi qu’en France, au Royaume-Uni, aux Emirats Arabes Unis et en Chine.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :