CAN : le Maroc organisera 2025, 2027 confié à un trio ! (officiel)

Réuni ce mercredi au Caire, le comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) a désigné le Maroc comme pays-hôte de la CAN 2025 et, à la surprise générale, le trio Kenya-Ouganda-Tanzanie comme organisateur de l’édition 2027 !

Pour remplacer la Guinée, pays-hôte initial de la CAN 2025 mais déchu il y a un an en raison de retards accumulés dans les travaux, la CAF a donc opté pour le Maroc. Une victoire par KO puisque tous les concurrents des Lions de l’Atlas ont jeté l’éponge les uns après les autres : l’Algérie et le duo Nigeria-Bénin mardi puis la Zambie ce mercredi. Après 1988 et après avoir renoncé à l’édition 2015 pour cause d’Ebola, le royaume chérifien va donc accueillir la deuxième CAN de son histoire. Doté de nombreuses infrastructures homologuées, le demi-finaliste de la Coupe du monde 2022, a reçu l’ensemble des 22 voix du Comex.

Présent en conférence de presse, le président de la CAF, Patrice Motsepe, a salué la « solidarité» des candidats qui se sont retirés et expliqué que l’idée, en lui attribuant la CAN, est de pousser la candidature du Maroc pour la Coupe du monde 2030 conjointement avec l’Espagne et le Portugal.

