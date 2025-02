CAN U 20 Côte d’Ivoire 2025 : le tirage au sort prévu ce jeudi au Caire, siège de la CAF

En football, le tirage au sort de la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations U-20, Côte d’Ivoire 2025, se tiendra le jeudi 13 février au siège de la CAF au Caire. La compétition, à laquelle le Mali ne participera pas, se tiendra du 26 avril ay 18 mai en Côte d’Ivoire et réunira 13 nations sans le Mali.

Les 13 pays qualifiés pour la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) U-20 connaîtront ce jeudi leurs adversaires à l’issue du tirage au sort, qui aura lieu au Caire, siège de la Confédération Africaine de Football (CAF). Les équipes qualifiées seront réparties en trois groupes (A, B et C). Le Groupe A comprendra cinq équipes, tandis que les Groupes B et C en compteront quatre chacun.

La Côte d’Ivoire, en tant que pays hôte, sera automatiquement placée en position A1 dans le Groupe A. Le positionnement des autres équipes sera déterminé en fonction du classement final de l’édition précédente de la CAN U-20 (Égypte 2023). Le Sénégal, tenant du titre, sera placé en position C1, tandis que le Nigeria, médaillé de bronze en 2023, sera assigné à la position B1.

À l’issue de la phase de groupes, les deux meilleures équipes de chaque groupe ainsi que les deux meilleurs troisièmes se qualifieront pour les quarts de finale, et la compétition se poursuivra sous un format à élimination directe. Les quatre meilleures équipes obtiendront leur qualification pour la Coupe du Monde U-20 de la FIFA 2025, qui se déroulera au Chili du 27 septembre au 19 octobre 2025.

Le Mali ne participera pas à cette compétition, les Aiglons ayant été éliminés lors du tournoi éliminatoire de la zone UFOA-A, joué au Sénégal en septembre 2024.

Les pays qualifiés sont :

Côte d’Ivoire (pays hôte)

RD Congo

Égypte

Ghana

Kenya

Maroc

Nigeria

Sénégal

Sierra Leone

Afrique du Sud

Tanzanie

UNIFFAC 2 (à déterminer)

Zambie

Il convient de rappeler que la République du Congo, initialement qualifiée à l’issue des éliminatoires, a été suspendue par la FIFA pour ingérence politique dans les affaires du football.

Abdrahamane SISSOKO / maliweb.net

