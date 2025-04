CAN U17, Maroc 2025 : Burkina-Mali, pour une place en finale

Après sa victoire au bout du suspense contre la Tunisie le vendredi passé, le Mali a pris rendez-vous avec le Burkina en demi-finales. Ce mardi à partir de 16h GMT, les Aiglonnets tenteront de décrocher l’un des deux billets de la finale de la Can des moins de 17 ans.

En quarts de finale de la Can Cadets Maroc 2025 et dans une rencontre à suspens, les Aiglonnets se sont imposés à l’issue de la séance des tirs au but par 10 tab à 9. Le temps réglementaire a été sanctionné par le score de 1-1 et le but malien porte la signature de Seydou Dembélé. « Ils ont tenu. Jusqu’au bout, jusqu’au dixième tireur. Et c’est finalement le Mali qui s’est extirpé de ce quart de finale irrespirable face à une Tunisie valeureuse mais battue lors d’une séance de tirs au but d’une rare intensité (10-9), vendredi soir, à El Jadida. Les Aiglonnets se hissent ainsi dans le dernier carré de la Can U17 Maroc 2025, confirmant une fois encore la régularité d’un pays devenu référence dans la formation africaine », a commenté la Caf.

Toujours séduite par ce qui peut sembler être la rencontre de référence dans ce tournoi U17, l’instance dirigeante du football continental a ainsi résumé le match Tunisie-Mali : « Avant cette interminable série de penalties, il y avait eu un vrai combat. Une rencontre tendue, animée, entre deux écoles de football qui se respectent. Un premier acte globalement maîtrisé par les Maliens. Plus dynamiques, plus agressifs dans le bon sens du terme, les hommes d’Adama Diefla Diallo ont su poser leur jeu, notamment par l’entremise de Soumaïla Fané et Seydou Dembélé, déjà impressionnants depuis le début du tournoi. Ce dernier a d’ailleurs concrétisé la domination malienne à la 42e minute, d’une frappe limpide dans la lucarne après un mouvement parfaitement mené. Mais comme souvent, les Aiglonnets ont relâché la pression après la pause. Et la Tunisie, sans briller mais avec une vraie force de caractère, a fini par inverser la tendance. Mieux organisés, plus tranchants dans les duels, les jeunes Aigles de Carthage ont été récompensés à la 79e minute. Anisse Saidi, d’un tir puissant et tendu à ras de terre, a permis à son équipe de revenir à hauteur et d’emmener les deux équipes dans un dénouement cruel. » La suite, on la connait avec cette séance fatidique des tirs au but.

En demi-finales, le Mali jouera contre le Burkina Faso ce mardi 15 avril tandis que le Maroc sera face à la Côte d’Ivoire. Vieilles connaissances, les Aiglonnets du Mali et les Etalons U17 du Faso sont des habitués de cette étape de la compétition. L’on se rappelle, lors de la précédente édition, les deux équipes s’étaient croisées en petite finale pour une place sur le podium. A l’arrivée, c’est le Burkina qui est parvenu à monter sur le podium après sa victoire de 2-1 lors du match de classement. Néanmoins, à la Coupe du monde de la catégorie qui a suivi, le Mali a été le meilleur représentant africain après avoir décroché la médaille de bronze face à l’Argentine, battue par le score de 3 buts à 0.

Auteur d’un parcours sans faute dans cette Can U17 avec à la clé un 6-1 infligé à la Zambie en quarts de finale après avoir aligné une série de trois matchs sans défaite en phase de groupes, le Burkina Faso se présentera avec une véritable armada offensive face à une équipe malienne fidèle au rendez-vous de cette Can U17 et également vainqueur deux fois de suite de la compétition après avoir abrité la première édition en 1995 à Bamako. « Le Mali poursuit donc sa route vers un possible troisième sacre continental après ceux de 2015 et 2017. Une régularité qui force le respect, tant la qualité du vivier malien semble inépuisable à ce niveau. Les partenaires de Seydou Dembélé (élu 3 fois Homme du match, ndlr) retrouverent le Burkina Faso en demi-finale pour une confrontation 100 % ouest-africaine qui s’annonce explosive», a fait savoir la Caf.

Dans l’autre affiche des demi-finales, le Maroc croisera le fer avec la Côte d’Ivoire. Avant de se donner rendez-vous à cette étape du tournoi, le pays hôte a éliminé l’Afrique du Sud sur le score de 3 buts à 1 pendant que la Côte d’Ivoire a écarté le champion en titre le Sénégal à l’issue des tirs au but (5 tab à 3 après le score de 0-0) à l’issue du temps réglementaire sans prolongations.

Avec 16 équipes participantes, la Can U17 Maroc 2025 a servi aussi de tremplin pour la Coupe du monde des moins de 17 ans. Prévu au Qatar cette année, le Mondial des Cadets enregistra la participation de 48 pays dont 10 places pour l’Afrique. A cet égard, les quarts de finalistes de la Can ont directement décroché leur ticket qualificatif et les deux billets restants ont été disputés par les 3e de groupe. Lors de ces barrages qualificatifs, ce sont l’Ouganda et l’Egypte qui ont pu décrocher le précieux sésame pour pouvoir être du rendez-vous mondial.

Moussa Bangaly

