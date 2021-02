La crème du judo africain se donne rendez-vous le 18 Mai prochain au Maroc dans le cadre du congrès électif de l’Union Africaine de Judo (UAJ). Après de bons et loyaux services à la tête de l’Union, le président Habib Sissoko, malgré les multiples sollicitations à travers le continent africain, a décidé de ne plus briguer un autre mandat. Dans la mouvance de cette messe, le Malgache Siteny Randrianasoloniaiko a, travers une conférence de presse, annoncé officiellement sa candidature.

Les délégués des 54 fédérations nationales de judo africain choisiront le remplaçant de celui qui est apprécié par le gotha du judo africain et mondial. Il s’agit du président de l’Union Africaine de Judo et non moins président du comité national olympique et sportif du Mali, Habib Sissoko. S’il n’est pas candidat à sa propre succession, le président Habib soutient une candidature. Il s’agit de celle du président du comité olympique Malgache Siteny Randrianasoloniaiko qui est actuellement Chairman au sein de l’UAJ. A travers une conférence de presse, le candidat Siteny a affirmé que parmi ses principales sources de motivation, il y a l’onction du président sortant Habib Sissoko. ‘’J’ai obtenu le feu vert du président de l’UAJ dans cette course à la présidence. Il pense que je suis le mieux à prendre le relais’’ a-t-il déclaré lors de ce rendez-vous avec la presse de son pays. Un soutien de poids qui vient s’ajouter à celui d’une majorité confortable des pays africains. Le candidat Siteny aura en face un autre candidat, il s’agit du président de la Fédération Tchadienne de Judo Abakar Djerma Aumi.

Oumar Baba TRAORE

