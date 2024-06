Promesse de campagne du président de la fédération malienne de football, Mamoutou Touré « Bavieux, depuis son premier mandat en 2019, le projet du Centre technique national ultramoderne se concrétise peu à peu. Le chantier ouvert depuis des mois est exécuté à hauteur de 85 % selon le maître d’œuvre. Une déclaration faite à l’issue d’une visite d’inspection de la Fifa qui a apprécié l’état d’avancement des travaux.

Dans le cadre de sa mission de suivi de routine, une délégation de la Fifa a effectué une visite, le mercredi 29 mai, sur le chantier du futur Centre Technique ultra-moderne de la fédération malienne de football, a annoncé l’instance dirigeante du football national : « En plus de notre compatriote Mme Fatou Camara du Bureau régional de la Fifa basé à Dakar, la délégation comprenait également, Cyrille Betemps (expert Fifa de la pelouse) et Issaka Adamou (architecte) pour une inspection minutieuse du chantier. Après avoir fait le tour du chantier, la satisfaction était visible sur le visage des émissaires de la Fifa. Satisfaite de l’état d’avancement des travaux, Fatou Camara a déclaré que ce Centre Technique sera un cadre propice de performance pour le football malien au regard de sa structuration qui en fera l’un des plus grands Centres d’Afrique. »

En charge de la réalisation du chantier, l’architecte Soumaïla Maïga a affirmé que le taux d’exécution global a atteint les 85% et que la finition du chantier n’attend plus que l’acheminement de certains matériaux en provenance de l’étranger. Pour sa part, le ministre en charge des Sports a déclaré que la construction de ce Centre par la Femafoot est un très beau projet qui fera “briller notre discipline sportive phare”. M. Abdoul Kassim Fomba a également émis le souhait que la Fifa accorde d’autres financements pour la réalisation de projets similaires dans nos régions. La visite du chantier a pris fin par la remise de gadgets Fifa au ministre. De son côté, la Femafoot a également offert un dîner à ses hôtes en plus de quelques cadeaux.

Alassane Cissouma

