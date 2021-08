Championnat national de cyclisme : Bourama Diarra détrône Yaya Diallo

Le cycliste de l’USFAS, Bourama Diarra, a remporté le championnat national de cyclisme qui s’est déroulé à Ségou, le samedi 7 août. Sur une distance de 152km, il a battu le champion en titre, le grand favori, Yaya Diallo. Il a franchi la ligne d’arrivée devant Daouda Djiré de Nièna (Sikasso) et Issiaka Coulibaly de l’Usfas. Le vainqueur de la compétition a reçu le trophée de champion, une enveloppe de 250.000 F CFA et deux terrains parcelles offertes par les maires de Ségou, Nouhoum Diarra et de Pélegana, Mme Diabaté Mamou Bamba. Les deuxième et le troisième de la compétition, Daouda Diarra et Issiaka Coulibaly, ont reçu respectivement 190.000 F CFA et 125.000 F CFA. Le prix du jeune cycliste est revenu à Adama Mariko (50.000F CFA) tandis que Bah Mariko (30.000F CFA) s’est vu décerner le prix du vieux cycliste alors qu’Abou Sidibé (50.000 FCFA) a remporté le prix du meilleur cycliste de l’équipe de Ségou.

Cette compétition que Ségou accueille pour la première fois, a regroupe 74 cyclistes issus des Ligue de Ségou, de Bamako, de Sikasso, de Kayes et de Koulikoro.

Ousmane CAMARA

Commentaires via Facebook :